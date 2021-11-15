根據大陸《央視》視頻畫面顯示，3名神舟13號太空人已進駐中國太空站將近1個月，他們在螢幕上出見時臉部出現不同程度的浮腫現象引起許多人關切。據專家表示，這主要是因為在失重環境下體液轉移的作用，是正常的反應。此外，在失重狀況下待久了還會有聲帶與鼻腔充血現象，講話聲音也會有變化。

據《騰訊網》報導，中國神舟13號太空人入駐空間站近一個月時，應中國央視之邀請出現在《朗讀者》節目中，王亞平、葉光富和翟志剛共同朗讀了巴金先生《激流三部曲》總序。但是網民們卻被3名太空人圓圓的臉吸引了目光：為什麼才短短一個月，太空人好像都變胖了？難道是空間站伙食太好？更奇怪的是，王亞平和翟志剛的嗓音好像不怎麼對勁，像是得了感冒。

翟志剛應《央視》要求朗讀《激流三部曲》序言，臉看起來腫得更多。（圖／央視截圖）

報導說，看得出來太空人們的身體狀況很好，在朗讀之後，他們還即興表演了後空翻和太空轉體等高難度動作，但臉上出現浮腫也是事實。

至於為什麼太空人的臉會浮腫？這與空間站的微重力環境有關係，無論是中國太空人還是國際空間站裡的外國太空人，只要在太空呆上一些日子，誰都逃不脫一些身體上的變化，有的甚至還會造成傷害。

報導說，在地面時，由於地球重力作用，體液會傾向於流到下肢，所以下肢的血液壓力會更高。但是如果你嘗試倒立，很快就能感覺到大腦發脹，滿臉通紅。太空人到達太空時，他們的體驗跟你倒立時有點像，國際空間站裡的宇航員常稱這是「浮腫的腦袋、鳥的腿」。

據，在太空微重力環境下，太空人身體的變化並不僅是臉變得更大，體液上湧還會導致聲帶和鼻腔充血，你會感覺到鼻塞，講話的聲音也會有點變化，就像是感冒了一樣。

太空人看起來「臉大」的另一個原因在於攝像機的鏡頭，因為都使用廣角鏡，當太空人湊近時會顯得臉更大，離遠些看著就好很多。

報導說，2013年美國太空總署（NASA）對27名從空間站返回的宇航員進行了體檢，這些人平均在太空呆了108天。他們中的許多人眼睛發生異常，其中9人視神經周圍出現鼓脹，6人眼球後部被壓扁。NASA的研究報告還顯示，微重力環境可能會造成骨質酥鬆、肌力下降，視力也會發生不可逆轉的改變，例如視網膜因宇宙射線受損等。