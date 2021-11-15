國民黨前立委顏寬恒9日宣布投入台中市第二選區立委補選，迎戰民進黨前立委林靜儀，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、國民黨立委江啟臣等人一字排開、同台力挺，營造藍營大團結氣勢。但台中人對顏家印象究竟如何？「宅神」朱學恒近日詢問前新聞台女主播、國民黨2022高雄市議員參選人白喬茵，她身為台中大甲人，如何看顏家在地方所作所為？白喬茵也透露她親身見聞。

前新聞台女主播、國民黨2022高雄市議員參選人白喬茵(左)、宅神朱學恒(右)。(圖/翻攝自 朱學恒Youtube頻道影片)

朱學恒先是詢問白喬茵，綠營和一些網路酸民曾酸顏家在台中海線魚肉鄉民，妳怎麼看這些酸言酸語？白喬茵說，魚肉鄉民她沒聽說過，不過給鄉民魚肉吃，應該是到處都有人在傳頌他們家(顏家)的好話，用8個字形容就是「濟弱扶貧，重情重義」，在地人有需要幫忙，顏家一定幫忙幫到底。

正港大甲人眼中的顏家! "在地女神"給出八個字評價 直播中"突發狀況"手刀衝刺"秒解圍" |熱搜發燒榜 @中天新聞

前主播白喬茵被視為強棒，有意爭取2022國民黨高市左楠區議員初選。（白喬茵提供／柯宗緯高雄傳真）

此外，對於顏家多次被批是黑道。白喬茵則說，是不是道上兄弟她不知道，但讓她不解的是，為何連選舉都一定要拿宗教、廟宇背後的利益來炒作，這是她沒辦法苟同的。因為其實大甲媽祖廟，在大甲當地人心目中，是信仰中心、是非常神聖的，「我覺得再怎麼沒有良心、沒有道德良知，都不要拿媽祖來做文章」。