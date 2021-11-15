16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面）
16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面）
16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面）
16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面）
16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面）
16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面）

16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻，4人一度受困於車內自行爬出，所幸僅2人身體多處擦傷，送醫後無礙，警方已連繫孫男家屬進一步釐清。

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