16歲少年租車載友出遊 自撞山壁側翻2人受傷 22:232021/11/15 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面） 16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面） 16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻。（翻攝畫面） 16歲孫姓男子偷家人信用卡租租賃車載3名友人出遊，今（15日）晚間6時許行經新北市石碇區北宜公路27.1公里處，疑因疲勞駕駛自撞山壁，車輛當場側翻，4人一度受困於車內自行爬出，所幸僅2人身體多處擦傷，送醫後無礙，警方已連繫孫男家屬進一步釐清。 瑪莎惡少金主「起家車」遭查扣 年輕金髮妹是博弈集團闆娘 曳引車踩不到煞車失控衝撞！台中向上路7車連環撞6人輕傷 #16歲 #出遊 #自撞山壁 #側翻 #租車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄檳榔西施疲勞駕駛衝撞路邊2車 晨運男慘遭夾擊重傷命危 09:062021/11/15 社會 囂張4煞尋仇 警局前揮刀砸車 04:102021/11/15 社會新聞 1歲女兒手語＋超萌奶音為失聰父「解釋」暖舉融化千萬人 18:562021/11/15 搜奇 西濱清水段2貨車擦撞翻覆 驚悚照曝光 北上全線封閉 13:322021/11/15 社會 砂石車撞機車2死意外 檢察官諭令肇事司機5萬元交保 21:412021/11/15 社會 全球人壽尋找接班人 26歲邁向年薪200萬元 12:202021/11/15 財經 鳳山88快速道路下火燒車 一家5口聞到這味逃死劫 13:032021/11/15 社會 嬤載1歲童遭撞 肉體捲砂石車底 祖孫倆慘死 12:052021/11/15 社會 國3桃園埔頂二隧道火燒車 轎車撞護欄燒成火球 07:442021/11/15 社會 境外移入＋9例 確診個案無新增死亡 15:122021/11/15 生活 李荷妮《雙重人生》連珠炮台詞當RAP念 李尚允難忘2樣美食許願再來台 17:012021/11/15 娛樂 社會熱門新聞 囂張行凶原因曝光 大甲暴力「棒球隊」狂砸賓士車 4嫌落網 - 社會 男大生母擔心被「報復」 2字犀利回應瑪莎惡煞道歉 - 社會 瑪莎惡煞投資線上博弈 知情人士爆料他接近首腦內幕 - 社會 社會9點檔》裸女屍胸部見恐怖咬痕 男友坐牢靠DNA翻案 - 社會 上課鐘響國一女獨自往外走 下一秒倒臥血泊中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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