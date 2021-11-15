如今正值航空貨運傳統旺季，又受惠「海轉空」供需瓶頸、美國購物旺季，長榮航、華航10月營收同繳佳績，近期亦備受外資青睞，上周分列買超前兩大個股，今（15日）外資續買航空雙雄，其中買超長榮航30648張、華航10263張；PTT網友看了也驚呼連連，「外資這波航空買的有點狂，到底想幹嘛」、「果然，外資續買爆航空雙雄」。

台股今日收漲116.34點，收在17634.47點，創下4個月波段新高，成交值為3764.63億元；觀察法人資金動向，除了自營商小幅賣超547萬元外，外資及陸資和投信法人皆買超，外資持續買超54.39億，為連續2個交易日買超，投信則買超3.6億。

受益全球運輸需求維持高檔，長榮航、華航貨運部分正值旺季，外加海運塞港使需求轉向空運，近期航空雙雄獲百億資金挹注，上周分列外資買超前2大個股，買超航空雙雄超過30萬張，其中華航買超209869張居冠、長榮航96402張次之。

航空雙雄今日開高震盪走低，午盤挾量拉回由黑翻紅，長榮航尾盤收漲1.33%，收在每股26.75元，華航收漲3.33%，收在26.4元；長榮航獲外資買超30648張，居外資買超第一，華航則買超10263張，位列第四。

航空股持續獲外資資金挹注，PTT網友討論熱烈，「下一個長榮」、「一張長榮換5張長榮航，換起來」、「外資這波航空買的有點狂，到底想幹嘛」、「果然，外資續買爆航空雙雄」、「三大法人同步買爆長榮航，好扯」。

此外，擅長隔日沖、隔2日沖短線操作手法而聞名的凱基證券，今日凱基買超長榮航7044張、凱基松山大買華航16191張，亦引來不少網友關注，「凱基松山來啦，快逃啊」、「凱基松山，華航買17000張」、「未看先猜凱基台北、摩根大通」、「16000張，是覺得頂多小綠像今天這樣，馬上被拉起來」。

今日外資買超前10依序為，長榮航、玉山金、國泰金、華航、大同、廣達、中信金、誠美材、偉詮電、台新金。

外資賣超前10則為，開發金、佳世達、光磊、仁寶、欣興、宏達電、長榮、中鋼、中信中國高股息、國喬。