英格蘭北部利物浦市的婦幼醫院外昨天發生汽車爆炸，釀1死1傷，警方今天將此案定調為恐怖攻擊進行調查，英國首相強生也將主持緊急應變會議，商討這起事件。

「利物浦迴聲報」（Liverpool Echo）報導，強生（ Boris Johnson）將針對爆炸案，召開政府緊急應變小組會議（COBRA）；唐寧街（Downing Street）表示，警方與反恐專家將列席。

路透社報導，英國警方表示，當局相信他們知道已身亡炸彈客的身分，但無法將其公布。

西北地區反恐警察局（Counter-Terrorism Policing Northwest）助理局長傑克森（Russ Jackson）表示：「雖然這起事件的動機尚未確定，就所有情況來看，它已被定調為恐攻事件，反恐警局仍在繼續調查。」

一名計程車司機驚覺載到的乘客攜有炸彈後，機警地將其反鎖在車上。爆炸後炸彈客當場身亡，司機受傷後獲治療並已出院。傑克森說：「不可思議的是，計程車司機從車裡逃了出來。」

3名年齡分別為29、26和21歲的男子昨天被捕，警方今天指出，另一名20歲男性也遭逮捕。

傑克森告訴記者，乘客當時要求司機載他去利物浦婦女醫院（Liverpool Women's Hospital），目前仍不清楚乘客想前往醫院的原因；但他說，在車內引燃的簡易爆炸裝置，「由死亡的乘客」所製。

這起爆炸發生於國殤紀念日（Remembrance Day）儀式開始的前一分鐘，儀式就在距案發處不遠的利物浦主教座堂（Liverpool Cathedral）舉行。

「利物浦迴聲報」報導，約有2000人參加此儀式。

傑克森表示：「我們當然知道離醫院不遠處有國殤紀念活動，而引爆時間就在上午11點前不久。我們此時無法（將爆炸案）與此建立任何關聯，但這是我們正在追蹤的一個調查方向。」（譯者：張璦/核稿：林治平）1101115