隨著通膨高居30年高點不下，市場關注美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell)的談話，稍晚鮑爾將出席多樣性大會並演講，可能針對全球通膨居高不下談論，美國10年期公債殖利率上周回落後，現報1.544%。美股周一(15日)開盤上漲28.52點、暫報36,128.83點，隨後漲勢擴大至百點，電動車大廠特斯拉股價在執行長馬斯克持續賣股下，股價續挫近3%。

截至台灣時間15日晚間10點35分，道瓊工業平均指數上漲110.87點或0.31%、暫報36,211.18點；標普500指數上漲12.62 點或0.27%、暫報4,695.47點；那斯達克指數上漲42.33點或0.27%、暫報15,903.28點；費城半導體指數上漲13.84點或0.36%、暫報3,808.34點。

5大科技巨頭股價齊漲，特斯拉股價跌2.73%、暫報1,005.19美元。NVIDIA股價跌0.39%、暫報302.71美元；AMD股價跌0.35%、暫報147.36美元；英特爾漲0.19%、暫報50.4美元；高通漲1.93%、暫報168.21美元；格芯跌0.56%、暫報55.64美元。

美國電動車製造商Rivian跌1.07%、暫報128.56美元。

台積電ADR股價漲0.60%、暫報119.4美元；聯電ADR股價漲1.15%、暫報11.43美元；日月光ADR股價漲0.66%、暫報7.66美元；中華電ADR股價漲0.47%、暫報40.68美元。

美國參議院民主黨公開新的課徵方式，計畫針對美國約700位連續3年資產超過10億美元或年所得超過1億美元的納稅人，開徵23.8%的長期資本利得稅。

其中，曾參與去年美國總統大選民主黨初選的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）短短幾句話表達強勢立場，「我們需要要求那些極為富有的富豪，繳納他們應付的公平稅款，沒得談」，引來近期大量賣股的馬斯克回嗆，「我都忘記你還活著了」，隨即又在下面推文調侃，「是想要我賣更多股票嗎，伯尼？直說就行了」引發網友熱議。