美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周日（14日）表示，隨著美國將進入年終假日旺季，拜登政府應該釋出戰略石油儲備，來降低不斷攀高的汽油價格。

根據美國汽車協會(AAA)統計，加州普通汽油價格周日升抵平均每加侖4.676美元，已超越10月創下的4.671美元前次紀錄高價。

以人口計算為全美最大州的加州，現今汽油價格已高居全美第一。至於美國汽油均價周日則略為下滑到3.413美元。

鑒於全球對燃料需求不斷增長，但產油國卻未能同步增加產出，導致今年來美國汽油價格持續走高，並且還攀抵7年高點。

面臨汽油價格漲勢不斷，民主黨籍參議員舒默在紐約記者會中疾呼：「我們需要立即紓緩汽油價格壓力，然而我們可以著眼之處在於戰略石油儲備。」

舒默聲稱，正當美國經濟逐漸擺脫疫情影響而重新復甦之際，供應與需求卻無法同步上升，特別是供應鏈的中斷。

他警告：「沒有任何一項產業可以倖免，但是燃料汽油的情況卻是最為嚴重」。因此他要求拜登政府應立即採取對策來壓低汽油價格，其中釋出戰備儲油就是解決方案之一。