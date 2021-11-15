菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）即將卸任，他下一階段的政途令人關注。先前傳出他要報名去選副總統，甚至與女兒薩拉‧杜特蒂(Sara Duterte)搭檔。現在則確定他要選參議員，已經提交候選人資格報名表。

路透社報導，杜特蒂是在星期一下午4點向當地選委會提交報名表，離下午5點的報名結束時間只剩最後一個小時，顯然杜特蒂有意將這個決定保留到最後一刻再公開。

杜特蒂最信任的助理，同時也正在爭取總統提名的參議員克里斯多福‧吳( Christopher “Bong” Go)告訴媒體，杜特蒂將在2022年5月競選參議院席位。

馬拉坎南宮發言人哈利·羅奎 (Harry Roque)說：「我能說的是，父親不會變成女兒的競爭，他們永遠不會為了權位而互相爭鬥。」

因為43 歲的薩拉‧杜特蒂報名的不是總統候選人，而是副總統候選人，要是杜特蒂也報名，就成了父女打對台的奇特局面。

菲律賓總統是6年一任，不得連任，因此杜特蒂不能再次競選總統，但他可以競選其他職位。另外菲律賓的總統和副總統，是各自選舉而非搭擋競選，因此有可能出現黨派不同的總統與副總統。

薩拉的動向同樣令人摸不著頭緒，雖然她自己的民意支持度很高，但是卻在上周六時表示要選副總統，至於要與哪位總統候選人要一起競選卻還不確定；然而已故菲律賓強人馬可仕(Ferdinand Marcos)的兒子-小馬可仕(Ferdinand Marcos, Jr.)表示，希望薩拉成為他的競選夥伴。