中國新建福州至廈門鐵路─福廈高鐵工程中的湄洲灣跨海大橋於11月13日成功合龍，標誌著福廈高鐵關鍵控制性節點順利打通，此一跨海高鐵大橋合龍讓許多網民也再次熱議跨台海的高鐵大橋與兩岸統一時間表，網民甚至表示，網路流行歌曲《2035年坐高鐵去台灣》將「不只是交通規劃」，「也是統一時間表」。

據《人民網》報導，福廈高鐵是大陸首條跨海高鐵，設計時速350公里，正線全長277.42公里，先後跨越湄洲灣、泉州灣、安海灣3個海灣，全線共設8座車站。

其中湄洲灣跨海大橋長14.7公里，海域施工長10.8公里，主橋為預應力混凝土連續剛構矮塔斜拉橋，主跨180米，跨越湄洲灣規劃3000噸級航道，設南北兩座雙柱式主塔，橋面以上塔高30米，共有28根斜拉索，是國內首座跨海高鐵矮塔斜拉橋。

湄洲灣跨海大橋長14.7公里，海域施工長10.8公里，主橋為預應力混凝土連續剛構矮塔斜拉橋，是大陸首座跨海高鐵矮塔斜拉橋。（圖／新華社）

報導說，福廈高鐵建成通車后，福州至廈門行車時間將縮短至1個小時以內對於促進東南沿海城市群快速發展具有重要意義。

大陸首條跨海高鐵大橋的成功搭建引發網友熱議。有網友表示，福廈高鐵是在為京台高鐵做技術驗證，也有網友表示「2035年，坐上高鐵去台灣」。

大陸首條跨海高鐵大橋的成功搭建引發網友熱議。有網友表示福廈高鐵是在為京台高鐵做技術驗證，也有網友表示「2035年，坐上高鐵去台灣」。（圖／新華社）

大陸的全國交通規劃綱要包括從福州興建高鐵到台北，這條線路屬於京津冀—粵港澳主軸中的支線。此條高鐵建成後，可從福州直接到台灣，兩地直線距離約250公里，按照現在的高鐵時速，不到1小時就能抵達台北。

事實上，大陸官方把路修到台灣的相關規劃已經持續十幾年時間。規劃期限是2021年至2035年要完成，其遠景展望至本世紀中，也就接近中共領導人所提到的「兩個100年」之中的「建國100年」、亦即2049年建成社會主義現代化強國的國家目標。

陸媒分析稱，規劃綱要暗示著統一進程。網民則呼應表示，「這不是一份交通規劃，而是統一時間表。」