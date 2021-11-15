天冷吃鍋，許多人以為多吃蔬菜類的就很健康，其實錯了，營養師列出火鍋菜盤中吸納食材排行，沒想到第一名不是罪惡的油條，而是看似健康的瓜類，原本1毫克的鈉含量，煮到火鍋湯裡可能就瞬間變成100毫克，吸鈉量驚人，比一般蔬菜都高。

營養師趙函穎在《醫師好辣》節目中揭曉火鍋吸鈉食材排行榜，令人意外的是，第1名竟是胡瓜、絲瓜等瓜類，由於吸水量高於一般蔬菜，因此煮到火鍋湯裡，鈉含量會瞬間飆高，其次依序是炸豆皮、油條、菇類、冬粉及凍豆腐都上榜，煮越久鈉含量越高。

對於許多人有喝湯的習慣，趙函穎指出，火鍋屬於高鈉鹽飲食，喝一碗湯可能就吃下將近600毫克的鹽分及油脂，若再加上加工火鍋料，吃完一餐可能會讓你體重馬上胖3公斤。此外，趙函穎也提醒，牛奶鍋因含有乳糖、乳脂肪，光湯底的熱量就高達上千卡；至於藥膳鍋，因含有鉀、磷離子及各種藥材，吃完恐讓腎指數飆高，並不是人人都能吃。

到底火鍋要怎麼吃得健康，趙函穎建議，選擇番茄、昆布或柴魚等原味湯底，相較於麻辣、牛奶鍋，鹽分跟油脂就少掉一大半；此外，蔬菜不要燙超過5分鐘，肉類也不要煮超過10分鐘，以免增加吸鈉量，同時記得要多喝水、搭配運動，才能有助於油脂及鹽分排出。

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