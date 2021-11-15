【LIVE直播】民進黨派徐國勇辯護「公投綁大選」 羅智強、趙少康最新回應｜2021.11.15

四大公投案年底即將舉行，朝野近日全台宣講拚場，引發各界關注。中廣董事長趙少康直言，如果在立法院裡，民進黨能尊重國民黨的意見，也不會鬧到要公投，而人民會想要進行公投，就是認為代議政治失效，要用選票給民進黨一點顏色瞧瞧。趙少康更點名行政院長蘇貞昌，並痛批他近日的表現，實非民主國家的閣揆該有的，這也是導致公投產生的原因之一。

趙少康15日受訪時表示，原能會主委謝曉星講的話是很不應該的，也等於是在幫反公投做宣導，怎麼可以這樣？把民意放在什麼地方？現在的立法院，國民黨幾乎像空氣，總統蔡英文當選以來，民進黨哪次有聽國民黨的意見，一件都沒有，所以才會走到街頭搞公投。如果代議政治有效，在立院民進黨能尊重國民黨的意見，也不用搞到要公投。

趙少康指出，就目前來講，公投就是人民覺得代議政治沒有用，要用選票給民進黨一點顏色瞧瞧。蘇貞昌罵鄭麗文「袂見笑」、罵鄭正鈐「不要吵」，這是一個民主國家的首相或總理該表現出來的風度嗎？不但不把在野黨放在眼裡，還極盡羞辱之能事，所以才要公投，公投的原因和目的就在這裡。

此外，中華民國群我倫理促進會公布的最新民調顯示，四項公投同意比例都高於不同意，其中「反萊豬進口」公投有逾七成同意票，近五成民眾同意「公投綁大選」、「重啟核四」、「珍愛藻礁」。