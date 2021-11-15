備受矚目的台中「高鐵娛樂購物城」投資開發案，交通部鐵道局今（15）日與廣三SOGO百貨集團主導的第一大國際開發公司簽約完成！第一大國際表示，總投資額預估200億元，預計自有資金三分之一、配合銀行聯貸三分之二，第一大國際開發資本額30億元，剩餘自籌款部分將依工程進度逐步到位。「銀行界對台中高鐵開發項目深具信心與支持，即將組成聯貸銀行團，辦理本項目開發聯貸。」

第一大國際開發、廣三SOGO百貨日籍董事長原島榮一指出，今（15）日與鐵道局完成簽約後，即開始進行建築細部設計，爭取2022年底前開工，預計2026年完工營運。未來全案採一次性開發，在台中高鐵站區打造一座結合購物商場、五星級飯店、國際會展中心、影城等最先進設施的世界級高端時尚百貨購物中心！

原島榮一表示，台中「高鐵娛樂購物城」規劃重點內容多、範圍廣大，除百貨購物中心、國際多功能展示場、國際會議中心、國際五星級酒店、AI商務旅館、A級辦公室大樓、電競動漫主題館、多項國際級的聚客設施等，皆需要大量的經營管理層人才，將提供許多高階主管職缺，初期將以廣三SOGO經營團隊為主體，並將引進日本及海外團隊及相關專業人才，同時也招聘國內各項專業菁英加入陣容，一起攜手努力快速達成預定目標。

為什麼想拿下這個案子，如何堅信自己拿得到？原島榮一表示，台中高鐵站招商競標案是一個零和的競標方式，沒有人可以預料競標結果，有意參與競標者都須承擔事前投入的準備與成本，有可能因競標落敗而打水漂，造成損失了，因此激勵公司參與競標籌備的工作團隊，更積極努力做出最好的建築配置及規劃設計方案參與競標。

本項目基地位於台中高鐵站與三鐵共構緊鄰連結一體，也是高鐵、台鐵、捷運綠線、沿線唯一以百貨購物中心連結的開發案，其具有無比的優勢，每日進出站人潮眾多，全年累計進出客流量位居全台各站前茅，這是全台所有商場項目不具有的特點。

原島榮一表示，台中「高鐵娛樂購物城」基地面積超大，開發量體規模空前，完整的大街廓、大格局規劃設計、此乃為超大型商業綜合體的開發案，並構組出多項特殊亮點與建築特色，這是台灣空前稀有的商業建築，它將創造無限的商業綜合效益。

原島榮一強調，一個成功的百貨購物中心，必備的基本條件就是絕佳的地段、超大的面積與優越便利的交通環境及眾多人潮，「它，終於出現在我們的眼前了，站在百貨零售業者的立場，得此項目者，即得開創零售新世紀，未來有無限的發展空間。」

原島榮一說，他在廣三SOGO已經26年，近年來從美國、歐洲到亞洲，各國的商場發展都在改變，從傳統百貨到發展大型購物中心，都深受顧客歡迎。「今天，台灣即將誕生一個世界級的高級時尚百貨購物中心，它未來將是零售業的台積電、也是充滿無限想像力與發展的特斯拉」，台中高鐵站開發案項目內容，有許多的亮點，也有多項國際級的聚客設施，未來將可擴大吸引國內外眾多遊客、觀光客、商務客、對帶動地方經濟發展有很大效益，並可創造另一個台中新商業中心。