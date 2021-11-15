總獎金台幣600萬元的2021仰德TPC錦標賽，將於17日到20日在林口高爾夫球場進行四回合72洞比賽，126位台灣選手角逐冠軍獎盃與冠軍獎金100萬元。

本賽原來是隸屬亞巡賽的錦標賽，去年因新冠肺炎疫情停辦1年，今年雖復賽，可惜疫情持續影響，外國選手入境仍需14天檢疫隔離，首次改為台巡賽，參賽選手全部是寶島好手。

這項比賽是由仰德集團主辦，TPGA與林口高爾夫俱樂部協辦，於林口球場南區及西區舉行，比賽球場全長7108碼，從2010年開辦，到2019年曾連續10年舉辦，是國內三大賽之一，其他兩場是三商盃台灣名人賽及三花TPGA錦標賽。

2021仰德TPC錦標賽成為今年台巡賽第9站，比賽前兩回合結束後，大會將取成績優者前60位選手晉級後兩回合決賽，台灣菁英好手全數上陣，除了2011年冠軍呂偉智尋求個人第2度封王，去年台巡賽總獎金排名前40位選手均有參賽資格，其中更包括今年台巡獎金最新排名前10位，王偉祥、洪健堯、詹世昌、黃頎、李玠柏、謝繼賢、陳裔東、宋孟璋及曾子軒。