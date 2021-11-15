台中警方破獲瑪莎拉蒂惡煞張嫌，背後投資的博弈網站、暴力討債，逮捕5人，其中29歲許姓主嫌及其31歲許姓妻子主要經營博弈集團，警方尚在追查該犯罪組織，並查獲旗下成員4輛車的車牌均為「2580」數字，事後更有知情人士爆料，張嫌接近許男的內幕。

檢警偵辦瑪莎拉蒂3惡煞案，發現張嫌涉投資線上博弈網站及暴力討債，今（15）日宣布查獲「2580國際娛樂城」博弈網站許姓主嫌及幹部共5人，並查扣他們名下4輛名車，結果意外發現這些車牌號碼竟然都是「2580」。

警方查出，「2580國際娛樂城」博弈集團，由許姓男子（29歲）及其妻（31歲）經營，警方今日陸續帶回集團夫妻首腦，以及陳姓、顏姓、曾姓幹部共5人，而集團所有成員的座車，包括張嫌7日毆打宋姓男大生所開的瑪莎拉蒂跑車，以及警方今日查扣的4輛名車，分別為2輛賓士、1輛保時捷、1輛Toyota Alphard，車牌號碼都是「2580」，與博弈網站的站名數字相同。

然而，為何車牌非挑「2580」不可？據了解，許男起初是在台中市經營工程行，當時工程車的車牌號牌領到「2580」，他認為這是「起家車」有特殊涵意，數字也很吉利，因此，2年多前轉經營線上博奕網站時，不但將網站名稱取為「2580」，也要求旗下員工或公司名下的車子，車牌統一以此數字取牌。

據《東森新聞》報導，一名知情人士爆料，張嫌因為看到許嫌經營博弈網站，賺錢非常快，見獵心喜之下也想加入，學習簽賭及行銷、招募經營的手法，未來自立門戶賺更大。

該名人士透露，許姓主嫌雖然只有國中肄業，但行銷和賺錢的手法相當高明，讓張嫌都非常羨慕，「他（張嫌）就是想賺快錢，然後才會去（許嫌）那邊學習經營博弈，就是有一點類似加盟他們（博弈系統）的概念，去他們的系統學博弈基本功，然後想要自創門戶」。