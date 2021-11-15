近期各式物價調漲，民眾抱怨荷包變瘦，有網媒近日進行網路投票，結果顯示超過9成網友認為近期物價上漲情形嚴重，其中以生鮮蔬果肉等食物漲價最有感，家庭每月平均支出也增加逾3500元。

根據《TVBS新聞網》網路投票結果，針對近期物價上漲情形看法，有69%網友認為非常嚴重，25%選擇還算嚴重，只有4%認為不嚴重，2%沒有表示意見，超過9成網友反應物價上漲情形嚴重，顯見這波漲勢對民生衝擊之大。

網友複選漲最多的品項部分，高達72%網友認為「生鮮蔬果肉類」漲幅最有感，其次是「餐飲消費」的65%，自煮或外食的預算都被迫增加。「汽柴油」則排第三，有49%網友認為漲幅嚴重，而後依序為居家／廚房用品（14%）、休閒娛樂消費（9%）、3C電子產品（7%）、家電產品（6%）、觀光旅遊住宿（6%）等項目。

最新網路投票結果顯示，超過9成網友認為近期物價上漲情形嚴重。（資料照）

物價上漲也影響家庭支出，37%網友表示每個月增加3千至5千元支出，36%增加1千至3千元，10%增加5千至1萬元，僅5%是月增1千元以下，6%網友沒有感覺增加支出。整體來說，平均每月家庭支出增加約3509元。

物價上揚，行政院主計長朱澤民今受訪表示，經濟部已與各大賣場業者協調設置「平價專區」，民眾可以優先推選較便宜或即期商品，以「截長補短」的方式度過這波漲勢。