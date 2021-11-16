隨著疫情趨緩，有健身習慣的消費者紛紛回到健身日常，以打造「健康、魅力、時尚」為訴求的瑪麗安頂級生技會館，今（15）日正式開幕營運，搶攻健身市場商機。坐落在台中公益路二段的瑪麗安生技會館，由師資陣容堅強的外籍顧問帶領，替台中健身市場增添許多異國時尚的色彩。

瑪麗安提供多面向的舞蹈運動選擇，除了有專業親切的外籍顧問進駐，健康輕食的優雅餐點，精心規劃的活動場域。會館有提供爵士舞、芭蕾舞、國標舞、拳擊有氧、ZUMBA帶氧舞蹈、MV翻跳、體適能培育、性感熱舞、皮拉提斯、街頭舞蹈等豐富多元，不僅可以交叉學習各類舞風，也有提供一對一以及到府一起運動，現在有專業的「體雕顧問師」，客製化、量身訂作最適合的運動計劃。

瑪麗安生技會館除了外籍師資陣容堅強外，更斥資百萬打造炫光多變的舞台效果，不僅導入B＆O高級音響設備，更有六間不同主題的專屬空間，還備有專屬VIP式的服務休憩，開幕期間推出優惠方案促銷。

瑪麗安創辦人鍾舒涵強調，活得健康是一種優雅的生活態度，更是一生都必須追求的課題，運動是維持健康的最佳方法，運動時大腦會產生腦內啡能幫助穩定情緒與抒發壓力，在舞蹈悠揚的音樂聲中，培養肢體協調性，所有課程都是客製化、量身打造，讓雕塑也能很輕鬆。她說，瑪麗安生技會館讓運動跳舞變成「時尚」，一條龍的服務，提供運動後的專屬保養品，輕鬆與美麗共存。