你總是等到口渴了才喝水嗎？營養師林雨薇警告，長期下來不僅會造成關節退化、腎臟功能變差、心血管負擔等，建議每日喝1500c.c.至2000c.c.的白開水幫助循環。

你曾經因為不口渴，整天水喝得極少，導致小便顏色特別黃、大便乾硬，甚至還有口臭的經驗嗎？林雨薇在臉書粉專PO文指出，人體就像是一台精密且複雜的儀器，50至70％由水組成，從口腔、消化道、血液及呼吸循環系統、新陳代謝相關組織器官，通通需要透過水作為媒介才能進行新陳代謝，就連肌膚也不例外。

林雨薇提醒，一旦忽略喝水，身體就會接連發生大小症狀，不只宿便纏身，短、中、長期喝水不足都可能影響健康，包括肌膚乾裂紋理爬滿身、腎臟損傷、腦鈍、心血管負擔、關節不順等。

林雨薇解釋，雖然人們感到口渴時，自然會主動喝水，但是現代人生活步調緊湊，專注力全放在工作、家庭上，稍加不留意，水分就會攝取不夠，建議養成定期如廁、不憋尿，以及隨時隨地補充水分的習慣。

至於坊間有水喝太多會水腫的說法，林雨薇也同意，只是水腫原因複雜，大致可分成7大內、外因素：

●3大外在因素：吃太鹹、站太久、穿太緊

飲食重口味、腳循環差或血管靜微脈曲張、愛穿緊身褲者都要多加留意。

●內在4大因素：常見病理如心衰竭、腎衰竭、肝衰竭、身體營養不良

通常身體若有以上疾病，也常伴隨其他不良症狀，此時諮詢醫師及營養師為上策。

最後林雨薇強調，一般健康狀況而言，日常保健飲水不會直接引起病理性水腫，而外在因素引起的水腫情況，通常較為短暫而非長期慢性。成人每日最低飲水量為1500c.c.至2000c.c.，若有運動或大量流汗勞力活動時，需再額外補充水分，若不確定自己是否適合喝這麼多水，也可諮詢醫師及營養師。