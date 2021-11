1218四大公投案,年底即將舉行,藍綠朝野近日全台宣講拚場,而根據Google網路搜尋大數據顯示,「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例,是56% vs 44%;四大公投議題中,核四議題攸關生命財產安全,網友最為關心,搜尋度最熱占52%。

核四廠。(本報系資料照)

「聲量看政治」臉書粉專15日發文指出,根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量,「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例,是56% vs 44%;綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。此外,在四項議題的搜尋聲量中,核四、藻礁、萊豬、公投綁大選,四項議題的聲量比為52% vs 24% vs 18% vs 6%。

國民黨「公投顧台灣、民主拚未來」全國巡迴宣講,首場大型活動14日在台中市開跑,國民黨重量級人物先後上台開講,國民黨主席朱立倫直指民進黨背離民意,2024年一定會下台;前總統馬英九則再次痛批蔡英文總統封殺公投,是「蔡殺頭(投)」。

決戰1218公投,馬英九、朱立倫、中廣董事長趙少康,及反萊豬、公投綁大選、重啟核四3項公投領銜人林為洲、江啟臣、黃士修等人昨輪番上陣宣講,火力全開,吸引近千位民眾到場支持。

朱立倫指出,為了子孫,堅決反對萊豬;公投大選同一天,省錢又省工;藻礁公投顧環境、顧台灣、顧地球;他批評民進黨政府2025年非核家園是超大張空頭支票,百分之百做不到,靠風力、太陽能發電,2025年絕不可能達標,核四不重啟,到時候缺電會害死台灣,民進黨背離民意,2024年一定會下台。