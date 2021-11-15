1218四大公投案，年底即將舉行，藍綠朝野近日全台宣講拚場，而根據Google網路搜尋大數據顯示，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56% vs 44%；四大公投議題中，核四議題攸關生命財產安全，網友最為關心，搜尋度最熱占52%。

核四廠。（本報系資料照）

「聲量看政治」臉書粉專15日發文指出，根據GoogleTrend的7天的搜尋聲量，「四個不同意」與「四個同意」的搜尋比例，是56% vs 44%；綠營跟藍營觀測聲量則為79.4%比20.6%。此外，在四項議題的搜尋聲量中，核四、藻礁、萊豬、公投綁大選，四項議題的聲量比為52% vs 24% vs 18% vs 6%。

國民黨「公投顧台灣、民主拚未來」全國巡迴宣講，首場大型活動14日在台中市開跑，國民黨重量級人物先後上台開講，國民黨主席朱立倫直指民進黨背離民意，2024年一定會下台；前總統馬英九則再次痛批蔡英文總統封殺公投，是「蔡殺頭（投）」。

決戰1218公投，馬英九、朱立倫、中廣董事長趙少康，及反萊豬、公投綁大選、重啟核四3項公投領銜人林為洲、江啟臣、黃士修等人昨輪番上陣宣講，火力全開，吸引近千位民眾到場支持。

朱立倫指出，為了子孫，堅決反對萊豬；公投大選同一天，省錢又省工；藻礁公投顧環境、顧台灣、顧地球；他批評民進黨政府2025年非核家園是超大張空頭支票，百分之百做不到，靠風力、太陽能發電，2025年絕不可能達標，核四不重啟，到時候缺電會害死台灣，民進黨背離民意，2024年一定會下台。