上星期，瑞士蘇黎世的一名夜空攝影師，想要捕捉SpaceX的飛龍號太空船的返回，然後他拍到一個奇特的「發光甜甜圈」，他興奮的分享成果，卻被告知在瑞士所在位置是絕對拍不到飛龍號太空船的降落。那麼他拍到的「發光甜甜圈」到底是什麼呢？

生活科學(LiveScience)報導，11 月8日星期一，推特ID稱@Eavix1Eavix的夜空攝影師將他的相機對準天空，拍下了幾張亮藍色的同心圓環，看起來不像星體而像太空船。因此他認為自己剛好拍攝到返回中的SpaceX 的飛龍號太空船(Crew dragon C206,又稱為奮進號,Endeavour)，該太空艙有4名剛剛結束國際太空站200天任務的太空人，他所拍的照片也被英國每日郵報所引用，成為這艘返航太空船的其中一張附圖。

然而，這個故事有一個問題，飛龍號的降落地點在墨西哥灣，距離蘇黎世超過8,000 公里，超過地球弧度範圍，在蘇黎世是看不到飛龍號的。

荷蘭萊登大學(Universiteit Leiden)研究員馬爾科‧蘭布魯克(Marco Langbroek)表示，據「奮進號」的飛行軌道，飛過瑞士上空時，它都將完全遮在地球的陰影中，因此不可見；而太空船返航是經過印度洋上空，在瑞士也看不到；最後於墨西哥灣入海，在瑞士依然看不到。

@Eavix1Eavix在推特的連續照片，不過該貼文已刪除，不知原因。(圖/aajtak.in)

那麼，「發光甜甜圈」到底是什麼呢？蘭布魯克覺得它可能是一張拍壞的恆星照片，它可能是失焦與相機晃動造成的。

但是，@Eavix1Eavix的其他照片卻顯示，「發光甜甜圈」背後有一條曲折的光跡——表明它確實在移動，這就不像是失焦的結果。

史密森尼天體物理學中心(Smithsonian Astrophysical Observatory)的天文物理學家喬納森·麥道威爾 (Jonathan McDowell)覺得太空火箭的可能性仍然存在，「發光甜甜圈」可能是火箭的上半段，也就是用推進太空船進入軌道的最後一段火箭。只是，由於沒有照片的精確拍攝時間，也就很難確定真正的答案。

倒底是星星、火箭還是其他什麼東西？目前，瑞士上空的「發光甜甜圈」，仍是一個真正的不明飛行物體。