29歲新疆女神迪麗熱巴擁有精緻五官、零死角美貌，一出道人氣就居高不下，最近她現身機場準備到三亞出席活動，在機場得接受戳鼻孔的核酸檢測，就被拍到她害怕得原地蹲下，就像小朋友害怕不敢打針的樣子，女神超可愛反應在網上掀起熱議。

迪麗熱巴15日穿著黑T恤、黑長褲，搭配帽子、黑框眼鏡，一身黑抵達三亞機場，有網友曬出她在機場接受新冠核酸檢測的影片，可見她緊緊抓著一旁工作人員的手臂，看得出來很害怕檢測，尤其看到醫護人員拿出檢測工具時，立刻就嚇得狂跺腳，最後直接怕到原地蹲下，被工作人員安撫好一陣子才敢起身，女神宛如變成小朋友的可愛模樣全曝光。

迪麗熱巴被拍到在機場做核酸檢測。（圖／翻攝自微博）

影片曝光後，不少網友直呼女神太可愛，也有人說能理解熱巴的害怕，「她做完還給自己鼓掌了，好可愛」、「捅鼻子真的很害怕」、「這個真的很難受」、「迪麗熱巴做核酸的樣子像極了小時候被拖去打針的我，嚇到蹲地，太可愛了」、「真的很不舒服啊我也怕」