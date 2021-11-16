曾看過某一研究機構的職場調查報告，新鮮人（剛出社會1年內）換工作的原因，「討厭老闆」永遠雄踞前3名的寶座。和老闆的衝突似乎永遠是職場上的難題，特別是對剛進企業組織的菜鳥。同樣是管束的角色，老闆要比囉嗦的媽媽更無情、比學校的老師更不講道理、比任性的男／女朋友更陰晴不定。

因為這是長遠的職涯裡必須持續面對的棘手關係，因此擁有健康的、幽默的心態來「向上管理」是十分重要的。而這「向上管理」的哲學，心態比技能更重要。

工作就是不斷撿屍、越級打怪

老闆有各式各樣的習氣（按：指不好的、與煩惱有關的習性）或症頭，就跟家長差不多。比如，有虎媽就有虎老闆，有直升機父母就有直升機老闆，無法用同一種技能對付所有的老闆。況且一旦你抱持著「對付」的心態，自然就會落入劍拔弩張的緊張關係裡。

建議你將「向上管理」想像成「越級打怪」的破關遊戲，再怎樣難搞、怪癖的老闆，一定都有可以破解的方法，只是要透過自己無限的想像力、精力、創造力來應對考驗的來臨。

剛進第一家公司時，我曾經碰過一位總經理（General Manager，簡稱GM），熱愛拋擲文件。凡是碰到不滿意的生意分析、難看的業績報表、無法接受的創意提案，他一律在你面前將文件拋飛到遠處。

以他拋擲的手勢，可以看出年輕時應該是飛盤或迴力鏢的好手。GM的辦公室非常大，文件可以從他的辦公桌，拋擲到離他最遠的角落，而且總能精準的落在巨大闊葉盆栽的後面，地勢險峻，有點難撿，因此那裡遺落的文件常常堆積成山，去撿時還常常會撿到別人的大作。

還記得當時交東西進去的菜鳥們，打開門之前自然是戰戰兢兢的，展現各種的暖身招式——深呼吸、伸展、閉眼數息——因為待會進去即是一場砲火猛烈叢林生存戰。而且每個人出來時，千篇一律是既殘又苦的表情，還有些人手上拿著的是發皺的紙團，我們就知道他的文件不但被飛擲，而且曾經是先揉再拋，以至於他回到座位後，還得把揉過的文件展開撫平，詳讀上頭GM批註的鬼畫符字跡。

嘲笑別人總是容易的，我自己也沒好到哪去，在我第一次進門呈供文件時，即便做足了心理準備，仍然被GM宏亮的聲柱，吼到失魂落魄，頻頻彎腰致歉，倒退出場。出了辦公室反手關上門之後，才發現剛剛被拋飛的文件忘了撿，它們仍然在那盆栽後面，跟著其他人的報告一起，葬身於無人認領的文件塚；但當時我也沒有勇氣，再次進去戰場把它們拾回，只能雙手合十默禱，願我的報告們安息。

後來這場拋擲大戰的心靈創傷，別人是如何尋求癒合？我不得而知，但在我自己的身上，是用一種視死如歸的末代武士精神，來跟GM做個了結。

我心想，如果終究都要被丟文件，不如把它當成一種禪修加參話頭（按：參話頭是禪宗最具代表性的法門，亦即是在動念要說話、未說話之前的那個念頭）的方式處理，也就是把GM當成某某禪學大師，把我自己當成動輒頭上挨棍的小和尚，既然都要被打了，人生道理一定要問出個所以然來。

我開始利用大學排球校隊的精神與體魄——每當輸球，教練總是罰我們在賽場及對手面前折返跑——當那位GM一拋出文件，我就開始一邊推測文件掉落的距離與幅度，一邊往前跑到落點接住，然後再把握時間奔回GM的桌邊，氣喘吁吁的問：「是數字需要微調嗎？」、「是主視覺中Logo太小嗎？」、「如果A版你看了不滿意的話，這邊還有B版！」再順勢把已經準備好的B版呈上。

當時那個姿態，有點像搖著尾巴叼著飛盤回來給主人的狗，區別只是狗這邊準備了好幾個版本的飛盤，就看主人今天心情能接受哪一種。

那個GM大概也覺得這樣的遊戲有點荒謬，進行了1、2次後，他原本不苟言笑的撲克牌臉，和45度下撇的嘴角，也不禁失守上揚，忍俊不住的噴了幾聲爆笑。

笑聲一出，自然就和緩了劍拔弩張的氣氛，而且在折返跑時，我也為自己爭取了多一點對話的空間（雖然有點喘）。慢慢的，這位GM也省去了丟飛盤的這一套戲碼，直接問我：「妳自己覺得這樣對嗎？要修改的地方是什麼？什麼時候可以補上？」這也算是一種，用奔跑和血汗，換來人狗之間的默契與情誼的青春故事。

只是在當時，我的同事始終無法理解，為什麼輪到我進辦公室時，在外頭總是聽到好一陣子，咚咚不絕的跑步聲，而我出來後又滿頭大汗。我老實跟他們說，在裡頭折返跑的情景，同事皆不可置信。

因為這次震撼教育，我在很菜的時期便已明白一件道理：「天下沒有不是的老闆，只有不適的老闆。」就算他真的一無是處，如何因應他所給你的磨難，也能培養你的職場智慧。

其實說到底，職場就是修行，要把為難你的人當成是菩薩來「逆增上緣」，因此如果把「和老闆合不來」當成十有八九的正常事，你就能比別人多一份平靜的心態，看見自己的選擇除了轉身走人，其實還有向上學習、越級打怪、逆增上緣……將消極埋怨，藉由主動轉念，取得轉圜之處。

好老闆比好工作還難得

在職場混得再久一點之後，除了「只有不適的老闆」之外，我更體悟了一句話——好的老闆比好的工作還難得。

我對於好老闆的定義很簡單，只有3項：要求清楚、尊重私領域、不扯後腿。這三項要求乍看之下非常簡單，好像是做人基本的道理，但會有電影取為《老闆不是人》（Horrible Bosses）不是沒有道理的。老闆這兩個字一旦加身，很多時候會使人連做人的基本門檻都跨不過。因為這三項看似簡單的要求，背後都隱含著高規格的需求。

要求清楚：表示他思考邏輯清楚，事情的下一步如何進行、誰來負責、死線（deadline）為何時、衡量標準為何，都已經有腹案。但很多老闆在交辦事情時，不是患了失語症，就是有表達困難症。怪部屬辦事不力，其實多半是因為老闆自己還沒有想清楚，卻又不好拉下臉來承認，只好板著臉以一種「我怎麼講你都不會懂的」謎之大師語言，交代不清不楚的任務。

尊重私領域：包括私人時間與隱私。尤其是現今即時通訊軟體為王道的時代，用LINE 24小時控制你的人生已經是常態。彷彿公司付你上班薪水，等於是把你的人生全買斷一樣。

至於隱私，我的忠告是「老闆永遠不會是你的朋友」，如果不想全辦公室都知道的事，千萬不要讓老闆知道。不為什麼，因為老闆才是辦公室中最八卦的人群。主管階級人數最少，權力最大，彼此取暖之餘，又沒什麼共同話題（也沒什麼其他朋友），就只能把部屬的私事拿出來當談資，炒熱氣氛。信不信由你，我自己就有幾次慘痛經驗，老闆跟我討論工作表現時，提及的家庭話題，到了下週，別的部門都人盡皆知了。

不扯後腿：看到這點可能會覺得驚奇，老闆為什麼要扯後腿？這最常發生在你的意見被其他部門全數質疑，身為部門中最菜的一隻鳥，回頭尋找關懷的眼神，卻發現老闆說：「這份東西我沒看過。」還帶著一種陌生疑惑的表情，彷彿你和他是昨日才第一次相認的網友，而事實上不久之前，他還抓著你反覆確認數字如他所願，才肯屈尊就駕到會議室。這種老闆就是順風時拿著你當令箭，不順時拿著你當盾牌的標準卒仔。不要以為卒仔只有街上有，辦公室裡一把抓起多的是。

每個人心中都有對老闆的「最低要求」，只是根據各人狀況，底線不一。我的忠告是：如果碰到能滿足最低要求的老闆，已經是相當幸運的事，一定要珍惜這個緣分和這個工作，不要輕易放手。

尤其是在菜鳥時期，肯磨練你的老闆，通常不是真的刁難你，反而正因為你在企業中所學初淺，根本沒有必要到刁難的程度。很多時候越上位，反應越奇怪的老闆（主管），其實是在測試與觀察你和別人不一樣的反應與速度，否則在一群菜鳥當中，他怎麼知道哪一隻未來能夠高飛？面對這樣的挑戰，越要能轉變態度，足智因應，想出脫穎而出的致勝策略。

(本文摘自《做自己，還是坐職升機？》/大是文化)

【內容簡介】你也想早日升遷，薪水翻倍，轉身做自己嗎？

◎與主管開會，寧願說錯，不要沉默，特別是菜鳥。

◎管理階層跟黑社會一樣，都有頭兒和小弟，你得先弄清彼此利害關係。

◎天大地大，沒有大過10張投影片講不完的事情，說重點。

作者郭艾珊，臺大經濟系畢業、交大管理科學研究所碩士，一畢業就進入行銷人的夢想聖地，有藍色城堡之稱的P&G（寶僑）工作，開啟她頭三年地獄般生活的震撼教育：

上班，就是踩著永遠穿不習慣的高跟鞋、見人就說「我是Elsa，請多多指教」；擔心自己被孤立、被排擠，想盡辦法要擠進那個團隊的圓桌會議；幾乎天天都在撿屍──撿起總經理看過後先揉再拋的不滿意文件，回去改。

郭艾珊認為，社會新鮮人很難實現抱負理想，第一份工作最應抱持的心態是：「菜鳥搶灘、絕不陣亡」，就算被笑、被K，也得撐著。

她從「反芻菜鳥」、「撿屍快手」邊看邊學，熬成「臺灣水牛」，終於升到品牌經理──要讓老闆給你資源、給你發揮空間，你得用三年證明自己。

曾經轟動全臺的「飛柔戶外洗頭車」，就是她帶領品牌與廣告團隊的傑作。之後，則打響「90%專櫃使用者滿意」的宣傳口號，讓歐蕾保養品重返市占率第一。

職場20年，郭艾珊待過美商、英商、法商，還有港商企業，共事過的老闆更包括印度人、義大利人、美國人、英國人和德國人。

她說，每個人人羨慕的工作金飯碗背後，永遠附贈難嚥的隔夜菜。

但只要你想加速「職」升，掌握人生選擇權，一定要先展現「上位的格局」。

◎升遷說明書：哪些事你必須「上心」

面對排擠，還擊一個人的最好方法，就是變成他的主管。

想升遷，找一件能見度和影響力高的任務，讓非直屬主管也能看見你。

盡量在第一家公司熬到升遷，因為等待的耐性，是你更需要磨練的本領。

工作沒衝勁、熬不下去？那就找個人來戀（學習），暗戀會讓人想變得更好。

◎江湖在走，打算要有

只是在社群曬曬恩愛，竟然就遭到公司冷凍！

表現好被公司安排接受《商業周刊》專訪，沒想到往後有天，真的應了專訪的標題，丟了飯碗。這個讓人印象深刻的標題是？

真想換工作？整體薪資福利沒有超過20%的提升，不要輕易往外跳；不然跳槽變跳坑，因為會從外頭找人的缺，十之八九都是內部撿剩的。

郭艾珊說，人多半希望自己的職涯能像搭直升機一樣，扶搖直上，這本書她從自己菜鳥時寫起，歷經升遷、外派、中階主管夾心層、失業、再度遠赴上海征戰，最後回到臺灣沉澱，並開啟自己的斜槓人生。

她希望用自己的親身經歷，幫助你一路向上，避開失事迫降。

最重要的，永遠將更多的選擇權握在手上，因緣和決心俱足時，勇敢做自己。

【作者簡介】郭艾珊（Elsa Kuo）

臺大經濟系畢業、交大經營管理研究所碩士，主修品牌行銷，於兩岸三地知名外商公司任職近20年。

曾擔任寶僑大中華區護膚品牌經理、臺灣萊雅行銷經理、臺灣嬌生嬰兒暨身體護膚行銷經理、葛蘭素史克全球品類開發團隊中國市場負責人、港商維他奶大中華區品類總監、中國麥當勞早餐暨主力產品平臺資深總監、中國星巴克品類資深總監。

擅長品牌定位與短中長期發展策略、品牌資產建設與優化、品牌形象建立，溝通與區隔、產品創新研發策略。亦曾撰文於女人迷職場專欄（洋蔥艾爾莎）。

第一人生行銷人，打滾企業修羅場二十載，幸全身而退。第二人生，決心棄商逐夢，專心於文字創作。現職：三子一夫的快樂廢柴主婦，並於臺北藝術大學文學跨域創作所就讀中。

個人部落格：onionelsa洋蔥艾爾莎的廢柴人生