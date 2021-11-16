台灣A片文化深受日本影響，近年華人圈也開啟色情片產業。知名直播平台曾仿台北捷運車廂，複製日本AV情節，拍攝「癡漢列車」謎片，北捷氣得揚言提告。事實上，約莫10年前，台鐵車廂曾被租用當作「砲房」，上演「1女大戰18癡漢」的荒淫大戲，震驚社會。儘管社會多數保守派指責，該事件最終只有活動主辦人罰錢輕判，肉身參戰的19男女，官司全都脫身。

這起「台鐵火車性愛趴、1女大戰18痴漢」荒唐事件，要從2011年10月說起。旅行社導遊蔡育林，在早年BBS「花魁藝色館」群交版，號召仿日本成人片「痴漢電車」，演出猥褻劇。

為篩選資格，蔡要求應徵男子，除寄上正面照，另須附「那話兒」照片；旁邊更得放置銅板或打火機，比對實際尺寸。

當時在車廂擔任男糾察員者說，主辦人蔡育林（見圖）曾告訴他們，女主角事後會提供「相對服務」，蔡育林則認為對方想太多。（資料照）

女主角部分，僅輟學女高中生、17歲少女「小雨」1人應徵，另有20位男子各繳800元扮痴漢，集合前有2人未上車。2012年2月19日，一行人包括主辦人蔡育林、數名負責「維安」的糾察隊，以及19名男女，就在台北車站集合，搭上開往新竹的莒光號包車車廂。

眾人以開會為由，支開列車服務員，關門並派員把風，其餘人褪下衣物，由小雨扮通勤OL，18癡漢模仿日本AV，輪流對小雨上下其手、發生「多人連結」性行為。為求慎重保密，還在車廂架設反針孔偵測器、規定須戴保險套。

糾察隊則身兼清潔隊，隨時遞濕紙巾、漱口水等「備品」，約2小時車程，電車性愛趴結束後，眾人把車廂回復原狀，到站前徹底清潔，讓乘務人員事後巡查車廂時，無發現異樣。

原本自認天衣無縫的性愛趴，卻因幾個參與者興奮在BBS上漏口風，事件在網路延燒。幾天後，立委、媒體爆料，警方著手偵辦，至該車廂採證，卻找不到任何物證，包括指紋、分泌物和汗漬，採不了任何證物。

性別團體日後聲援火車性愛趴主辦人蔡育林，呼籲人民有情色集結自由。（資料障）

警方根據上網IP，仍鎖定蔡育林和小雨等人的身分。蔡一度想在傳喚到案前，接受媒體採訪，被警方搶先一步帶回警局偵訊。

本案引發社會風氣是否開放的爭論，原始慾望、私密性愛，該不該課以刑責？當時新北地院解釋說，社會風氣開放，關起門來舉辦性愛派對，難以論罪；且火車包車車廂，並非公共場所，「小雨」外表成熟，18癡漢並不知她未成年，都增加刑法論科難度。

最終，19男女均不起訴，小雨被少年法庭裁定收容、心理輔導。僅蔡育林被依圖利媒介性交罪判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。他很不服氣，聲稱活動只結餘幾十元，「哪來的營利？」

民事部分，台鐵認定癡漢電車行徑違反公序良俗，讓車廂染上「下流骯髒」汙名，使其商譽受損，要求蔡在四大報登道歉啟示。法官也認為，癡漢電車如同凶宅導致建物價格降低，判台鐵勝訴。鬧得沸沸揚揚的荒淫性愛趴，最後賠錢落幕。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。