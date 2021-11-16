近來發現有不明人士透過網路社群軟體冒用台灣運彩公司的名義及地址進行詐騙，大家千萬要提高警覺，切勿信以為真，以免上當受騙，今天也利用這個機會特別加以澄清說明。

不明人士冒運彩之名詐騙 遇到這情況千萬小心

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

目前掌握到的詐騙方式有以下2種樣態：

一、 誘騙金錢

(一) 號稱高中獎率，企圖誘騙民眾投注大筆資金後關閉網站。

(二) 以網站代購彩券之名，要申請人匯款儲值。

二、 誘騙個資、銀行帳戶

(一) 以「台灣運動賽事專業分析」、「運彩免費賽事分析」或「運動彩券報牌」等名義招募Line會員或進行國內運動彩券消費者問卷調查，獲取申請人個人資料。

(二) 以「線上兼職」、「高薪」、「時間自由」、「薪資可提前預支」…等優渥條件進行徵才，誘騙獲取申請人個人資料及銀行帳號。

運彩澄清說明。(台灣運彩提供)

民眾購買合法運動彩券除可前往台灣運彩全台1,600家投注站外，也可經由台灣運彩網站完成網路會員申辦進行投注，台灣運彩並無委託其他公司或個人受理消費者代購服務，亦無透過問卷調查、提供賽事分析報告、報牌等方式招募會員，或利用社群媒體進行人才招募，特此澄清，同時也已向警察機關報案並在運彩官網刊登揭示「防詐騙公告」。

報案單。(台灣運彩提供)

大家如遇到類似冒用的情事時，切勿隨之提供個人資料，以維護個人權益，若您發現任何不法情事，可以直接向警政署的反詐騙專線165報案，提出檢舉以利政府打擊犯罪，若您有任何疑慮，請洽詢台灣運彩客服專線02-21753969或電子信箱[email protected]。支持合法就是打擊非法，留意網路詐騙，共同打擊非法。