想要「秀自己」不再是件難事，當數位科技越來越發達，數位媒體平台也開始層出不窮，而當直播平台的出現，「我時代」也正式來臨。

直播的興起，使人將其稱之為元宇宙商機的前哨戰。(圖/截取自youtube)

隨著時代的開放，人人都能盡情「秀自己」，現在只要透過手機的小螢幕，就能無時差、無國界地成為大人物，難怪「直播」成為時下最新藍海，甚至有人稱之為元宇宙商機的前哨戰。17LIVE台灣暨東南亞區品牌暨企業溝通部副總經理凃佩君表示，現代人生活繁忙，因此時間變得碎片化，經常趁搭捷運、等紅綠燈時，利用10-20分聽podcast或觀看直播，因此觀察今年(2021)5月至9月疫情嚴峻時，本土直播始祖17LIVE，用戶成長相較於去年同期漲幅50%，可見直播的影響力不容小覷。

17LIVE於今年5-9月的成長用戶較去年同期成長50%。(圖/截取自youtube)

也因著如此巨幅的成長表現，17LIVE加速擴張事業版圖，從新創產業成為全球企業。副總經理凃佩君說，他們開始對東南亞市場重新進行強化經營，在17LIVE中，只要你願意show、敢分享，就能盡情將17LIVE當作自己的表演平台；17LIVE不單單僅是提供使用者表演的平台，更是關鍵的幕後推手，不管在日本、美國還是台灣的17LIVE，他們會邀請歌唱導師輔導直播主唱歌，歌手林凡也曾受邀擔任音樂導師，華納音樂甚至也是他們的合作夥伴。

多國的17LIVE皆會邀請專業歌唱導師輔導直播主唱歌。(圖/截取自youtube)

時代在變，所有事物都成為數位匯流的狀態，而且都是從你手中的手機開始出發。疫情的肆虐，加速改變了數位媒體的型態，以及用戶的使用習慣，因此也將會是轉換商機的重要關鍵。