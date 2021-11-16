“Me or Kevin Durant at small forward? You could go either way.”



😂 pic.twitter.com/herEUOaY7y — Josh Eberley🇨🇦 (@JoshEberley) November 11, 2021

名人堂皮朋(Scottie Pippen)的自傳《Unguarded》把老戰友麥可喬丹(Michael Jordan)狠批了一頓，但他堅信1990年代的公牛仍然是史上最強的王朝球隊。即使是2000年初的洛杉磯湖人與近年的金州勇士都不是他們對手：「我非常確定我們的陣容贏過勇士，特別是在第2次3連霸的時期。」他預計公牛6戰就可拿下勇士。

皮朋在書中把雙方主力拿出來比較，首先是公牛大前鋒羅德曼(Dennis Rodman)、勇士卓雷蒙格林(Draymond Green)，當然是羅德曼較強。公牛中鋒隆利(Luc Longley)、勇士波格特(Andrew Bogut)、麥基(JaVale McGee)，還是隆利贏。公牛得分後衛麥可喬丹、勇士克雷湯普生(Klay Thompson)，選擇喬丹。

至於小前鋒，皮朋寫道：「我和杜蘭特(Kevin Durant)要選誰？選哪一個都對。」總之公牛唯一輸給勇士的是控衛哈波(Ron Harper)，他肯定比不上柯瑞(Stephen Curry)。不過皮朋認為公牛第六人庫柯奇(Toni Kukoc)比勇士的更好，勇士板凳的技巧無人比得上庫柯奇。「預測是公牛6戰勝出，我們從沒在總冠軍戰打到第7場。」

另外皮朋還在書中提到，當年公牛很厲害是因為他們懂得團隊作戰，並不是喬丹高壓領導的成果。喬丹常常找隊友麻煩，皮朋強調那是大家頂著壓力照樣摘冠。被喬丹打過一拳的科爾(Steve Kerr)曾說：「麥可就是成天修理身邊的隊友，皮朋比他溫和得多，他會在你失利時安慰你。」羅德曼也稱讚過皮朋是常被大家低估的頂尖球員。