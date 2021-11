在細菌當中填滿「金」,可能是一個停止感染的簡便方法。但令人挫折地是,科學家仍困於將這項知識轉成實際的抗菌療法。

●「黃金」武器

乍看之下,「金」可能似乎不是用來殺死細菌的明顯療法。但是,當將金縮小至很細、奈米尺度的粉塵時,這種很重的元素卻能夠造成相當嚴重的傷害。

金奈米粒子辦到這件事的其中一個方法,是促進能釋放出可破壞 DNA 的氧氣物種的化學反應。另一個方法是干擾細胞膜,使得它們更容易受到各種有毒物質的滲透,例如抗生素。它們亦可以很有效率地從雷射光中吸收光、加熱並且烤熟它們周邊。

很不幸地是,如此簡便來清理感染的方法並非總是能從宿主身上分辨出細菌,這讓我們自己身的細胞亦暴露於金奈米粒子療法的風險之下。所需要的方法,就是鼓勵細菌盡可能地吸收越多的金粒子,同時確保我們自身的細胞不會做同樣的事。

來自中國南方科技大學(Southern University of Science and Technology)與復旦大學(Fudan University)、以及英國里茲大學(University of Leeds)的研究人員們,最近協力將金的奈米團簇(nanocluster)重新包裝,使它們對細菌更有吸引力,且對我們身體傷害更小。

藉由將金編織成兩個具有不同等級靜電黏性(electrostatic stickiness)的分子,研究團隊打造出了一種粒子,其具有潛力來降低許多常見細菌型病原體(bacterial pathogens)的防禦力,而不會傷害到周圍的組織。

●化學調節工程

最近幾年,工程師們以兩種方式來操控金奈米粒子的表現。其中一種是準確地控制它們的尺寸。讓粒子控制在 2 奈米之下可以幫助粒子更順利通過我們的腎臟,讓它們更快地排出身體。因此,研究人員專注於將它們團簇的大小僅限於 25 埃。

第二種是納入稱為配位基(ligand)的「黏性」化學結構,賜予各種特徵,讓金奈米粒子容易被追蹤、或是幫忙控制粒子的形狀。在這個案例中,藉由施加一帶正電的配位基至團簇上,研究團隊希望,更帶負電的細菌細胞會如同毛衣吸引貓毛般地吸引金奈米粒子。

進一步調整金奈米粒子,以讓它們更不可能影響宿主的身體,對於將金療法轉成為臨床上真的療法會很有幫助。但過去的研究在用單一類型的配位基蓋住金奈米粒子上的運氣不佳,這是因為,要整合具有不同功能的配位基的方法往往不相容。

這一次,研究團隊有一條勝利方程式,是根據兩個物質的結合而成,分別是被稱為吡啶鎓(pyridinium)的帶正電化合物、以及兩性離子(zwitterion),同時具有正電荷與負電荷的化合物。吡啶鎓幫助讓金奈米粒子更容易吸引細菌。而選擇兩性離子,則是根據過去的研究,顯示它們會改善穩定性、以及增加與動物組織的相容性。

●測試結果

當測試於耐甲氧西林表皮葡萄球菌(methicillin resistant Staphylococcus epidermidis,MRSE)上時,加強的金奈米團簇對細菌聚集的能力有清楚的影響。它也產生了具反應性的氧氣物種,並影響了其細胞膜的整體性。

更佳的是,當接著對細菌投予各式各樣的抗生素時,細菌的數量下降了。在其中一個例子中,需要用來抑制 MRSE 生長的抗生素劑量下降了超過 100 倍。

對受到 MRSE 皮膚感染的老鼠的測試幫助確認金奈米粒子協助了感染復原,而沒有在身體組織周圍造成阻礙。

來自里茲大學的化學工程師周德建教授(Dejian Zhou)說:「藉由系統化地調整兩種配位基的比例,我們辨識出了一個方法來使用金奈米團簇,不僅可以作為有效的抗菌劑,也可以作為一種機制,當細菌由於產生了抗藥性而使抗生素變得不有效時,來增強抗生素的效力。這項研究,對我們思考應該如何對應抗生素抗藥性的方法上,具有重要意義。」

●嶄新曙光

逐漸增加的抗生素抗藥性是現代藥學上更為急迫的問題之一,它讓我們一些最珍貴的抵抗感染的方法變得無效。找出新方法來殺光細菌是很好的,但是找到方法來保住我們現存的療法寶庫也會是一個很大的安慰。

這可能是一個相當的黃金機會,給予我們第二次機會來保護人們,免受在歷史上曾經奪走如此多條生命的疾病的攻擊。