肺癌以往被許多民眾認為是抽菸才會有的癌症，但其實生活中也潛藏了各種肺癌風險因子。聯安預防醫學機構聯欣診所林美秀院長提醒，即便沒有抽菸也應多加留意，並定期檢查，風險族群更不能輕忽。

●沒抽菸也會得肺癌！醫：3大風險都應注意。

林美秀院長指出，肺癌的風險因子，除了抽菸也包括遺傳和空氣汙染。有肺癌、肺部疾病家族史的族群，先天的基因中，肺部的保護力會有較差的可能。而空氣汙染不單只有汽機車或工廠的室外空氣污染，室內空氣汙染也需留意，舉凡像是容易接觸油煙的家庭主婦、廚師，或是經常接觸到粉塵的老師，也都在風險名單當中，罹患肺癌風險都大大提升。

另外，許多民眾生活當中為了增添生活質感，會使用香氛蠟燭、精油等香氣產品，也有可能造成肺部刺激。這類的產品最好挑選天然成分、少化合物的為主，若在燃燒時會產生芳香胺等化合物，長期也有可能藏有致癌的風險。

過去曾有患者經檢查發現，應用在肺癌診斷及監控的Cyfra21-1（肺癌腫瘤標記）異常，是因為薄荷油所引起。

(圖/今健康提供)

●只是清理倉庫沒戴口罩，肺癌腫瘤標記竟飆升！

25歲的趙先生在一次例行性回診抽血檢查中，發現Cyfra21-1異常升高，雖未超過標準值，但仍有健康疑慮。經與林美秀院長討論生活上的細節，抽絲剝繭才發現原來辦公室裝修，協助清理倉庫時未戴口罩，吸入了大量的灰塵，使得肺癌指數升高，由此可見生活中空氣品質的影響。所幸在林美秀院長建議打掃時應配戴口罩，並注意接觸時間等細節之下得以改善，Cyfra21-1指數從2.5 ng/mL降到了0.6 ng/mL，低於3.3 ng/mL的標準值。

另外，50多歲的曾太太抽血檢查也有Cyfra21-1偏高的情況，細問之下得知母親是肺癌患者，而曾太太本身對於粉塵的敏感度也較高，若生活中有相關的風險因子，如住家附近施工，Cyfra21-1數值變動也會大於一般人。

●沒抽菸也要小心肺癌，醫籲40歲起應定期檢查！

提醒民眾，防範肺癌纏身，日常的相關風險因子皆需留意，特別是風險族群更是不能大意，應做好相關防範，如前述提到的打掃時戴上口罩，降低風險接觸。

除此之外，例行檢查也很重要，林美秀院長表示，雖然抽血檢查Cyfra21-1有一定的參考意義，但檢測肺癌風險還需搭配肺部電腦斷層等綜合判斷，建議民眾於40歲開始，非風險族群應每3年進行一次肺部電腦斷層檢查，吸菸、家族史、風險暴露族群，則應每2年進行一次，以利為肺部做完整的健康把關。

(圖/今健康提供)

●日常養肺食補，醫推白色食材有助養肺！

在生活保養上，林美秀醫師也建議，民眾日常也可以透過食補的方式改善肺部健康，雖非治療，但對養肺也有許多幫助。養肺的食物可從「白色食材」著手，例如高麗菜、白花椰菜、白蘿蔔、水梨、冬瓜、山藥等，這些食材通常富含了蛋白質、維生素等營養，有助於養氣補肺，幫助肺部組織修復，對於呼吸道黏膜組織健康相當有利。