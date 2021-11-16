婚姻關係中，除了夫妻雙方個性差異與現實壓力外，婆媳關係讓許多新嫁娘還沒走進家庭，就忐忑不安，事實上，女人都是想處理好這段關係的。

國泰醫院精神科主治醫師薛媛云表示：「婆媳之間少了血緣關係，聊天的話題很重要。我觀察很多現代女性，常會忘記婆婆是先生的媽媽，喜歡沒大沒小開玩笑，或在聊天時順便抱怨一下先生的不好，抱怨只是講片段，但很容易讓長輩誤解兩人相處不佳，成為關係緊張的導火線。」

「婆媳有可能成為朋友嗎？」薛媛云認為，現代婚姻多半在外買房或租屋建立小家庭，距離帶來了美感，經營一段讓彼此都感到「舒服」的關係，相較傳統相處，現代婆媳成為朋友可能性是增加的。

「有時候婆婆只是忍不住想要叨念，希望媳婦可以做的跟她當初一樣好，忘了換位思考，矛盾衝突就產生了。」薛媛云說。婆婆的內心其實呈現矛盾、糾結的狀態，她和媳婦同樣深愛這個男人，自己含辛茹苦拉拔大的兒子，現在生活的焦點都在媳婦身上，內心深處難免有一種「媳婦把兒子搶走」的失落感。

●婆媳變好友，聰明媳婦4招

❶把婆婆當成尊敬的老師或長輩：

媳婦對婆婆尊重、孝敬，如同對師長一樣，媳婦向婆婆請示問安，表達她是自己想要學習的對象，可以降低婆婆的衝突感，自然能融洽相處。

❷找到跟婆婆相同感興趣的話題：

觀察婆婆的興趣與愛好，找到自己也感興趣的那部分。舉例來說，婆婆喜歡追劇，格外愛看宮廷劇，當婆婆邊看電視劇邊罵，媳婦也跟著附和，容易拉近兩人的距離。

❸態度要積極：

有些事即便不會，還是要搶著做。放假回到婆家，碰到一些平常很少或不會做的事，看到婆婆去做時，最好馬上詢問：「要不要幫忙？」婆婆會感覺媳婦回到家不是來作客，能感受到媳婦的心意。

❹表達稱讚與感謝：

主動稱讚婆婆，無論男女，相信一定沒有人不喜歡被稱讚。薛媛云有位朋友跟婆婆相處很融洽，兩個家庭南北分開居住，周六日回去看婆婆時，婆婆會特別煮一桌料理，朋友毫不吝惜稱讚婆婆的好手藝，同時在臉書Po照片分享表示吃的很豐富，婆婆在臉書看到覺得被肯定，覺得窩心。

●婆媳變好友，聰明婆婆2招

❶學會放手：

婆婆的心情常是矛盾的，當兒子沒有交往對象時，憂心他們會沒人照顧；當有了交往對象，又不自覺拿起放大鏡仔細打量。婆婆要體會到孩子長大了有自己的天空，放手讓孩子另組新家庭承擔責任。

❷把媳婦當成隔壁鄰居家小孩：

把媳婦當成女兒的確有點困難，但把她當做小輩，在心態的調整上會容易一些，要求與期待就會減少，對於看不順眼的地方，也就睜一隻眼閉一隻眼。

(示意圖/常春月刊提供)

●改善婆媳關係，先生助攻得分

2020年8月9日，一位張姓女子在FB寫下一篇標題為：「我的婆婆殺了我」的文章，表明由於不堪婆婆長年言語霸凌，3小時後，便被發現在家中自殺，事發後第一時間婆家沒有通知張女娘家，事後娘家親戚連想看手機遺物還要寫「借據」切結，這令人震驚的社會事件引起許多媒體關注與輿論譁然。

薛媛云表示，從新聞事件無從得知張女先生在婚姻關係中扮演什麼角色，如果先生的態度讓太太覺得無法向他求救，會讓人覺得無助，導致悲劇發生，「當婆婆對媳婦有超乎常理的要求，媳婦要懂得拒絕並且對外求援。」薛媛云說。

有人說：「沒有不孝順的兒媳，只有不懂事的兒子！」作為「丈夫」與「兒子」的這個雙重身份的男人，似乎認為自己在婆媳間像個夾心餅乾，左右為難；好像幫媳婦說話，媽媽會生氣，幫媽媽說話，媳婦會委屈，乾脆逃避不介入。

●先生可以這樣做

一個有智慧的男人要懂得化解母親和妻子的衝突，在婆媳關係中擔任潤滑劑，重點是妻子兩人同心面對，想辦法大事化小，小事化無。

❶安撫好兩邊的情緒：

同理妻子覺得委屈的情緒，設法處理媽媽的要求，同時評估要求合不合理，如果不合理要表明，但說法要有技巧一點，「不要說我太太說…，婆婆會覺得是媳婦在打小報告，使得關係更緊繃。先生可以說，上次媽媽提的那件事，我覺得怎麼做會比較好，變成是先生自己的意見。」

❷不要老說別計較這麼多：

生活裡面的瑣碎小事，當任何一方堅持己見，不容妥協，就容易產生衝突。先生若一味希望太太忍讓不計較，會讓太太覺得不被同理與無助。

❸別要求媳婦做到婆婆的規定：

婆婆習慣以自身經驗下指導棋，希望媳婦遵循以前的老方式；但媳婦有自己生活的習慣方式，當生活習慣與價值觀不同，相處起來往往擦槍走火。孝順公婆是應當的，但不能一味犧牲自己，媳婦要學習表達立場，而不是委屈接受所有安排。

薛媛云說明，過去的媳婦比較願意忍讓，加上傳統對離婚一事負面觀感較大，讓很多女性不敢提離婚；現在社會對離婚一事沒那麼多負面觀感，當婆媳問題越演越烈，往往演變成家庭失和的最後一根稻草。