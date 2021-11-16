許多人認為，大腸癌大多發生在50歲以上的族群，事實上，我國每年大約新增1萬5千名大腸癌患者，高峰期的確是在60-70歲之間，但值得注意的是，大腸癌發現罹病的年齡層逐年下降。臺安醫院大腸直腸外科主任糠榮誠醫師指出，曾收治19-99歲都有的腸癌患者，雖然致病各有不同原因，但有家族史的高危險群務必更加留意。

年奪5千性命！專家揭大腸癌5大殺手 勸這類食物少碰。(影音來源/健康療天室)

●酒精傷害大 19歲患者連3年飲酒 恐因此罹癌

糠榮誠醫師提到，以大腸癌發生率來說，19歲就罹病幾乎可以說相當罕見。經過探詢後，原來患者平日在酒吧當服務生，常發現客人點的酒沒有喝完，「他覺得酒很貴，倒掉很可惜，就順便喝掉了」。

從未成年開始飲酒，才短短3年，他就因腹脹到快要破掉急診，醫師發現他的腫瘤已經長到7公分，完全擋住了乙狀結腸，這才發現大腸癌已經進展到第3期了。

(圖/健康療天室提供）

●紅肉、加工肉品、燒烤、低纖、高熱量...吃進去的 腸子都要承受

營養師高敏敏提醒，想要遠離大腸癌，除了少吃紅肉和加工肉品之外，炭火燒烤的致癌風險也會增加。至於低纖、高熱量的飲食習慣，像是愛吃油炸、精緻澱粉、甜食，也都會造成腸胃負擔。

不過對於不愛吃蔬菜或蔬果攝取不足的的人來說，高纖飲食也可用全穀類、豆類這些原形食物補充。

(圖/健康療天室提供）

●血便怎分是痔瘡還是罹癌？醫：這種黏液糞便更危險

由於腸癌初期，常以「腸胃不舒服」表現，不是被輕忽，就是隨意以藥物緩解症狀後就當沒事。等到出現糞便異常時，往往已經中後期。

糠榮誠醫師指出，血便是辨認癌變的特徵之一。

一般來說，當糞便和血色分開，通常是因痔瘡所致；若是糞便帶有血色，是癌變的風險就大增。此外，如果常在放屁時爆出惡臭並且伴隨排出略帶血絲等有黏液感的糞便、同時便體變細、變扁平，都是腸子在呼救的重大警訊，務必要盡速就醫。

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