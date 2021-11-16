車位無疑成為現代買房的標準配備，基於安全性、便利性，財力允許的情況下，平面車位相較機械車位，往往是購屋族的首選，有網友分享自己租機械車位的驚悚經歷，「機械車位上的4條鐵鍊全斷，致使車子垂直掉落」，讓她驚嚇不已，所幸車子僅輕微刮傷，下方車子則恰巧停另一側，並未釀成災情，但過程也讓網友驚呼，「4條全斷，誇張耶」、「扯爆」。

1名女網友在「爆系知識家」貼出照片，圖中的車子原先停在上層，但車位上4條鐵鍊全部斷掉，車子直接從上層垂直掉落到下層，據原PO目測，初判車身有些許刮傷、排氣管下方凹陷，以及保桿破損。

機械車位鐵鍊全斷，車子直接掉落。（圖／摘自爆系知識家）

原PO說明，真的4根鍊條全部斷掉，雖然無法確定是不是同時斷掉，但落地時的確沒一條完整的，想問大家是否有其他要注意是否損壞的地方，而賠償是要找社區還是機械商？

貼文一出後，底下網友看了全都捏一把冷汗，「還好人沒事」、「看到機械車位都不敢停，就是怕會斷掉，原來是真的會斷呢」、「夭壽喔」、「好險當時下層沒有人也沒有車」、「扯爆」、「怕爆，不敢停機械式就是怕這樣」、 「4條全斷，誇張耶」。

針對原PO的問題，有網友建議，「排氣管下方凹陷，很有可能避震器觸底了，避震器上塔檢查看看，上塔如果有受損，那力道可能會傳到車體，可能車子異音會變很多」、「舉例我們社區，我每季都要繳交機械車位管理費用，所以應該是我對社區求償，社區再轉向機械車位廠商求償」、「機械車位大多是保養商賠償，應該有保險，問問保養商吧」。