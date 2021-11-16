危老都更重建是近期最熱的話題，但其中的困難性不言而喻，條件中又屬戶數單純的老公寓產品較可能談成，有網友好奇，台北市有許多50年以上的老舊電梯大樓，管委會多半沒有足夠錢做結構補強，住戶可能也不太願意出資，那這些大樓該怎麼辦？許多網友揭殘酷現實，「都更是不用想了，連台北市精華的老大樓都很難」、「等出事了再說」。

1名女網友在PTT房屋版上發文，目前住台中蛋白區27年老華夏，離工作不錯，附近生活機能也佳，但由於居住空間不夠，近期開始看房，原本想換同地區透天，豈料房價漲勢驚人，最終看來看去，打算繼續住現在住處，賭一個都更的可能性。

而這也讓她發現，近幾年台中新建案湧現，未來地只會越來越少，而這些新建案未來也會面臨屋齡的問題，如今新建案普遍較多，若屋齡老、社區也舊，外加少子化，「目前的這些大樓空屋率會不會很高，這樣都更的可能性還大嗎」？

貼文曝光後，有網友回文表示，不僅台中，台北市現在就有很多40年以上的電梯大樓，戶數超多、土地持份超小，過幾年就50年了，管委會應該沒足夠錢補強結構，住戶可能也不大願意出錢，屆時「這些50年以上的大樓會有什麼命運呢」？

不少網友都有相同的顧慮，但多數人都認為大樓都更十分困難，「現在新屋供給越來越多，建商不會想把大樓都更」、「不用想什麼都更的鬼東西，機率=0，你大樓的土地持分就那麼一點，容積率都用完了」、「都更只有高地價的區域才都更的起來建商才會積極介入，幫忙其他區域不要想太多了」、「等出事了再說」、「就一直變舊然後沒什麼維護，等到出事再說，台灣地震跟颱風自然災害多又潮濕，房子老化的速度跟國外不能比」。

但部分網友認為大樓若是不堅持一坪換一坪，或是地點不錯都有可能都更，「都更啊，用室內坪數20%左右去換，室內30變24，就變全新的了」、「建物不值錢，重點是土地會漲，所以地點是能換幾坪的重點」、「大不了室內砍半，價值也是賺，只怕有人不同意」。