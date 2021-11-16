市面上有不少清洗洗衣機槽的清潔劑，有網友上網分享家中洗衣機的清洗結果，沒想到除了機槽出現滿滿的汙垢，讓她直呼真的很可怕。不少網友看了也直搖頭，「是該換一台新的洗衣機」。

原PO在臉書社團「全聯消費經驗老實說」發文，用了市售的洗衣機槽清潔劑後，看見機槽內滿滿的汙垢，讓她直呼「不敢相信眼前的情況」，沒想到洗衣機的藏汙納垢會這麼可怕。

但原PO疑似沒有清潔洗衣機的習慣，連機槽上緣也都布滿霉垢髒汙，害不少網友也看走眼，「第一張照片猛一看，還以為是大同電鍋底部」、「我以為是在洗大同電鍋」、「剛開始我以為是奶粉罐，想說周圍旁怎麼都生鏽」、「你家洗衣機不只裡面可怕，連邊緣也超可怕ㄟ⋯看完全身都癢了起來！」

有人則建議原PO要找專業師傅拆開洗才會乾淨，「洗衣機邊緣都這麼髒，裡面能多乾淨」、「洗車場洗抹布的洗衣機都比這乾淨」、「真心建議，請人拆開洗吧」、「洗衣機這種清潔方式治標不治本，給專業的洗，整台拆洗才是真乾淨」。

不少網友直言不用再洗了，「你需要的不是洗劑，是該換一台新的洗衣機了，還有改善衛生習慣，善待洗衣機」、「是打算趁這次讓家裡同意換洗衣機開的大絕？」、「不衛生，直接換掉吧！」、「洗衣機太老舊的話可以考慮換掉了」。