酒店16日0時陸續復業 酒客攜「小黃卡」重溫粉味

鑑於國內新冠疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布，自11月16日至11月29 日維持疫情警戒標準為二級，並公布有陪侍的合法休閒娛樂場所，於符合防疫管理得有條件開放。自5月15日雙北三級警戒，歇業迄今足足6個月的酒店終於復業。台北市警方凌晨起加強臨檢，尤其針對是否攜帶疫苗接種記錄卡（小黃卡）重點稽查。

為強化轄區治安維護，防範醉酒滋事、暴力鬥毆、違法販毒等情形發生，台北市包括中山、大安等轄內有大型酒店的分局，於16日凌晨復業首日，即針對轄內台北市商業處核准的有陪侍服務等酒吧及舞廳業等實施稽查，現場逐一清查顧客及工作人員身分，並清查業者是否落實配合市府實聯制及遵守防疫相關規定。

警方說，首日臨檢重點，在檢查得以從事、消費八大行業的通關證明「小黃卡」。根據中央規定，員工和顧客都須至少接種1劑且滿14天，因此員警逐一檢查酒店員工、陪侍公關與消費者的小黃卡，並看第一劑日期是否超過14天。

雖然悶了整整半年，但酒客與店家都配合警方稽查，未有脫序情況，初步也沒查出有人違規涉足。酒客笑稱，以後隨身攜帶小黃卡，才能隨時、安全地「喝粉味」。

警方提醒，疫情雖漸趨緩，民眾消費之餘面對疫情仍不可輕忽，應遵守防疫實聯制等防疫規定；並呼籲業者若有聚眾鬥毆、滋事糾紛或其他不法等情事，務必立即通知警方到場，以及時消弭或處理；另為落實防疫措施，若發現未落實防疫相關規定，將檢具相關事證函請主管機關依權責認定裁罰。

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