中印兩國近幾年因邊境問題不斷發生糾紛，去年還經歷幾場流血衝突，中國為此擴大了軍事部署，除了眾多的地面重型武器之外，還把最先進的殲-20戰機與購自俄羅斯的S-400防空系統移向中印邊境。印度也不甘示弱，除了部署法製飆風戰機之外，也向俄羅斯買來S-400並即將部署至兩國邊境，還聲稱就是要用來對付殲-20。在印度即將收到S-400之際，大陸有不少人都在擔憂：如此一來部署在中印邊境的殲-20會有危險嗎？

印度是在2018年不顧美國的反對，向俄羅斯購入據稱是5個團的S-400防空系統，合約金額54.3億美元，成為俄羅斯S-400的第3個國際客戶。有趣的是，另2個使用S-400的國家中有一個就是與印度有邊界糾紛、同時也在部署S-400防空系統的中國。

印度即將收到S-400防空導彈系統，許多人都在議論，如此一來部署在中印邊境的殲-20會有危險嗎？（圖／俄羅斯國防部）

S-400「凱旋」是俄羅斯最新式的遠程防空導彈系統，用於防禦戰機、巡航導彈和彈道導彈，並聲稱可抵禦高超音速武器，甚至能打擊地面目標。俄羅斯原承諾在2021年底前交付首套，日前已開始運送，俄羅斯總統普丁也藉此機會預訂12月初訪問印度與穆迪舉行高峰會談，同時也進行國防與外交部長「2+2」會談，讓整個S-400交付的過程顯得非常高調。

俄羅斯為完成這項交易可說是使盡了的手段，當年為了與印度談判，除了拿出中國已購買S-400來刺激印度，還在談判前與巴基斯坦進行聯合軍事演習，讓對此交易一直反反覆覆的印度如坐針氈。最後印度不只屈服下了大筆訂單，而且價格比中國高出非常多。

在還沒有獲得5代戰機前，4.5代的飆風戰機是印度對抗中共殲-20的希望所在。（圖／網路）

雖然印度一向以偏高價格購買俄製武器，但這次成交價高得令人意外，外界猜測印度買入的S-400可能包含射程高達400公里的40N6導彈。而中國購入的S-400則無此型導彈，一方面是俄羅斯與中國簽約時是2014年，該型導彈尚未完成，S-400系統還未升級；二方面是中國不是《導彈技術管制協定》(MTCR)成員國，因此也不能向中國出售射程超過300公里的導彈。因此，如果印度同樣依其計劃將S-400與中國一樣都部署到兩國邊境，在數量或導彈配備上，印度將會比中國略佔優勢。

俄製的Su-30MKI是性能優秀的4代戰機，近幾年來一直是印度與中國邊境防衛主力，曾傳出機上的無源相控陣雷達輕易就探則到殲-20的訊號，經查證此一消息很顯然是烏龍一場。（圖／印度空軍）

印度購入S-400最初的目的還是為了防備與威嚇中國在邊境的部署，當時中國已經將S-400部署至中印邊境，以應對印度的Su-30MKI與陸續成軍的飆風戰機，同時還把中國頂尖的殲-20也部署到附近的基地。印度當時既無先進防空系統、又無隱形戰機，因此當時簽訂S-400合約時，曾一度考慮還要購入俄製Su-57隱形戰機。印度曾在一開始時參與過Su-57開發案，但中途退出，面對殲-20時曾考慮再買Su-57來撐場面，但Su-57國際上的評價有不少疑問，最後只好拿飆風戰機來取代。目前莫斯科傳出普丁前往印度舉行高峰會時，可能會提議讓Su-57案復活，讓印度在對抗中國時不只有4.5代的飆風戰機與Su-30MKI，加上S-400防空系統後，還能有Su-57來與殲-20抗衡，如此與中國對峙時才能略佔上風。

在此之前的2018年，印度已經放棄購入俄製5代機Su-57，但又無法答應美方條件來購買F-35，因此只能先向俄羅斯購買了十餘架Su-30MKI部署在中印邊境地區，再陸續添補購入的飆風戰機。當時有個印度網站IDRW曾報導，印度Su-30MKI戰機在雷達發現並追蹤到正在西藏進行演練的殲-20，印度空軍司令阿倫．沙阿也藉此聲稱：「中國殲-20沒有外傳那麼厲害，用蘇愷戰機就能追縱，普通雷達也能探測到殲-20。」後來經過追查，發現消息來源提供的訊息不可靠，而且語焉不詳。專家也表示，殲-20平時演示與飛行時會掛上龍勃透鏡之類的雷達反射器供地面雷達系統追蹤，即便印度蘇愷戰機真的探測到殲-20的信號也絲毫不奇怪。

即便有了S-400防空系統，印度還是想要裝備隱形戰機，俄羅 斯總統普丁可能會再次向印度遊說購入俄製Su-57。（圖／塔斯社）

在印度與俄羅斯簽訂S-400合約之後，印度空軍已不再講Su-30MKI可以探測並對抗殲-20的大話了。不過，就中印邊境形勢來講，印軍雖然缺乏5代戰機，但是有較多靠近邊境的前沿機場，Su-30MKI較大航程與載荷都比中國的戰機有較好的優勢，如果還擁有可以與中國殲-20抗衡的隱形戰機，加上具有優勢的4代機以及射程更遠的S-400系統，印度才能以較好的地理與後勤補給條件在這場較勁中與中國掰個平手。因此接下來的重點，就應該觀察印度是否在普丁的親自遊說下接受Su-57隱形戰機了。