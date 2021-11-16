物價不斷調漲，對於經濟部上周提出設置「平價專區」要求，量販、超市本周起至年底以專區形式、在入口處加強文宣或在各區標示抗漲字樣，且推出買1送1或第2件5折等優惠來因應，讓消費者採購泡麵、衛生紙、米、油等民生用品可享有平實價位。
全聯表示，店內民生用品大都較市價便宜20%，且每2周就有檔期促銷，上周末起除了在全台千店強化「抗漲專區」，12月2日前持續進行「超級周年慶」年末大檔，超過300項商品會員憑卡享買1送1、第2件5折起，還結合PX Pay「滿月紅利」新會制，11月30日前消費皆享有周年慶優惠，每筆消費皆可累積，單月滿額最高可回饋8%福利點。除抗漲優惠，還導入年節預購的獨家商品「曾拌麵-金馬58虎虎生風禮盒」，讓消費者預購。
期間每周六、日單筆每滿600元送6枚Swiss Diamond瑞仕鑽石鍋印花；全店單筆每滿400元，會員登錄可抽100台SHARP電視，每台市價1萬900元；購買福利熊授權商品、喀嚓筆單筆任2件，會員登錄還有機會抽1台兩、市價約6萬6593元的福利熊金條，共4名。
家樂福表示，店內原本就有「特價專區」，即日起會在入口處加強文宣，讓顧客選購時更清楚。17日至30日有全新的「買一送一精選」，包括即食麵、米，和冬季暖胃又暖心的巧克力、咖啡、麥片等；和「會員省更多」、「指定商品紅利點數20倍送」、「特價超殺推薦」優惠，其中，膳魔師不鏽鋼含蓋火鍋28cm，原價2500元、特價990元下殺4折。
愛買配合政府平穩物價，盡力推薦各類實惠商品，平均每2周匯集3000款商品做檔期促銷，自有品牌每周二享9折優惠。17日至30日有超過220款米、油、泡麵、火鍋湯底、牙膏等民生指標性商品「平價抗漲買1送1」，包含金農履歷一等小農種米、維義堅果精華調和油、泰山第一道冷壓橄欖油、好姨食堂熟水餃系列、味丹449乾麵鋪風味袋麵系列和康寶火鍋湯底系列等可買1送1。
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