美國國防部發言人普萊斯今天指責，俄羅斯進行「危險且不負責任」的飛彈試射，擊毀了自己的一枚人造衛星，產生了大量碎片，危及外太空安全，也顯示俄方反對太空武器化只是偽善姿態。
普萊斯（Ned Price）在簡報中說：「今天稍早，俄羅斯魯莽地進行了一枚直接上升式反衛星飛彈試射作業，擊毀了他們的一枚衛星。」
「試射行動目前已在軌道中製造出1500個以上的可追蹤碎片，還有數十萬個較小的軌道碎片，現已威脅到所有國家的利益。」
在此威脅下，國際太空站的太空人被迫採取了閃避行動。
美國國防部發言人普萊斯今天指責，俄羅斯進行「危險且不負責任」的飛彈試射，擊毀了自己的一枚人造衛星，產生了大量碎片，危及外太空安全，也顯示俄方反對太空武器化只是偽善姿態。
普萊斯（Ned Price）在簡報中說：「今天稍早，俄羅斯魯莽地進行了一枚直接上升式反衛星飛彈試射作業，擊毀了他們的一枚衛星。」
「試射行動目前已在軌道中製造出1500個以上的可追蹤碎片，還有數十萬個較小的軌道碎片，現已威脅到所有國家的利益。」
在此威脅下，國際太空站的太空人被迫採取了閃避行動。
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