世界貿易組織（WTO）周一（15日）公布最新數據顯示，全球商品貿易成長正在放緩，原因在於全球供應鏈持續受阻、關鍵產業產能受限，以及進口需求降溫。

WTO公布「商品貿易晴雨表」（Goods Trade Barometer）顯示，9月最新數據為99.5，雖接近指數基準值100，但低於8月的歷史新高110.4，而這意味著全球貿易成長放緩。

該指標顯示，汽車產品與電子零件指數的跌幅最深，僅有空運指數持續「高於趨勢」，顯示全球塞港問題嚴重，托運人改尋求空運送貨。