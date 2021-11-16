供應鏈持續受阻 全球貿易成長放緩 07:272021/11/16 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界貿易組織（WTO）周一（15日）公布最新數據顯示，全球商品貿易成長正在放緩，原因在於全球供應鏈持續受阻、關鍵產業產能受限，以及進口需求降溫。 WTO公布「商品貿易晴雨表」（Goods Trade Barometer）顯示，9月最新數據為99.5，雖接近指數基準值100，但低於8月的歷史新高110.4，而這意味著全球貿易成長放緩。 該指標顯示，汽車產品與電子零件指數的跌幅最深，僅有空運指數持續「高於趨勢」，顯示全球塞港問題嚴重，托運人改尋求空運送貨。 永豐智能車供應鏈ETF 聚焦台廠 操盤心法－步入財報空窗期 作夢行情啟動 #全球 #貿易成長 #放緩 #指數 #WTO 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陸港觀盤－科技、消費為投資主軸 避開房產類股 04:102021/11/16 全球財經 舒默促拜登 釋出戰略石油儲備 04:102021/11/16 全球財經 大陸智庫：建構中美關係框架 應明確3底線 04:102021/11/16 國際大事 交銀：外匯存款增速可能見頂 04:102021/11/16 全球財經 習拜會今登場 聚焦台海議題 04:102021/11/16 財經要聞 受惠出口和投資 台灣經濟仍處於快速成長軌道 04:102021/11/16 專題周報 COP26開啟跨境碳權交易之路 04:102021/11/16 全球財經 台灣權王－題材齊發 昇貿、富采權證熱門 04:102021/11/16 證券．權證 三因素攪局 中橡碳黑事業有變數 04:102021/11/16 證券．權證 振樺電智慧零售 明年營運起飛 04:102021/11/16 證券．權證 大陸順差擴大 填補全球供需缺口 04:102021/11/16 產業財經 財經熱門新聞 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 漢磊、嘉晶 第三代半導體大擴產 - 財經要聞 - 工商時報 楊金龍暗示 四度出手打炒房 - 財經要聞 - 工商時報 彭帥失聯 WTA撂重話籲北京公正調查 - 產業財經 - 旺報 航空貨運費 飆出新天價 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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