加拿大央行暗示：升息腳步近了 07:262021/11/16 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）周一（15日）投書外媒表示，該國經濟疲軟、產能閒置情況快要消失，他們已接近做出升息決定的時刻。 麥克蘭指出：「按照我們的前瞻指引，除非經濟閒置產能（economic slack）被吸收，否則我們不會升息。我們還沒抵達那個程度，但已經快了。」 麥克蘭亦表示，受到新冠疫情影響，全球供應鏈受阻、能源價格攀升，導致通膨風險有所增加，但他們仍認為這僅是短暫現象。 楊金龍暗示 四度出手打炒房 通膨嚴重 拜登執政滿意度降至41％新低 #克蘭 #產能 #閒置 #加拿大央行 #升息腳步 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊金龍：美明年中升息五五波 台仍看三指標 10:422021/11/15 財經 美債殖利率看升 行庫緩出手 04:102021/11/15 產業特刊 高收債基金吸金 創31周新高 04:102021/11/16 投資理財 央行2022年繳庫盈餘預算1750億80萬元 09:292021/11/15 財經 英國央行總裁：對於通膨感到不安 07:262021/11/16 財經 台鋼集團 前三季賺贏去年近三倍 04:102021/11/16 證券．權證 《基金》備戰升息 三大資產耐震 10:172021/11/15 財經 大陸超美 登財富榜首 04:102021/11/16 全球財經 搭上元宇宙 聯發科重返千金股 04:102021/11/16 財經要聞 抗通膨 美高收躍投資主角 04:102021/11/16 投資理財 台股高息ETF 含息報酬驚豔 04:102021/11/15 證券．權證 財經熱門新聞 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 漢磊、嘉晶 第三代半導體大擴產 - 財經要聞 - 工商時報 楊金龍暗示 四度出手打炒房 - 財經要聞 - 工商時報 彭帥失聯 WTA撂重話籲北京公正調查 - 產業財經 - 旺報 航空貨運費 飆出新天價 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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