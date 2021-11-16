加拿大央行總裁麥克蘭（Tiff Macklem）周一（15日）投書外媒表示，該國經濟疲軟、產能閒置情況快要消失，他們已接近做出升息決定的時刻。

麥克蘭指出：「按照我們的前瞻指引，除非經濟閒置產能（economic slack）被吸收，否則我們不會升息。我們還沒抵達那個程度，但已經快了。」

麥克蘭亦表示，受到新冠疫情影響，全球供應鏈受阻、能源價格攀升，導致通膨風險有所增加，但他們仍認為這僅是短暫現象。