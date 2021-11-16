本周天氣與下周天氣有明顯落差，氣溫將是最大變化。氣象專家吳德榮指出，下周一（22日）起強冷空氣南下，威力直逼「大陸冷氣團」，北台灣氣溫驟降，一連影響至下周四（25日）。今、明兩天回暖，各地高溫約30度，入夜後偏涼，局部地區有短暫雨。
今晨平地最低溫在苗栗西湖15.0度，台北南港回升至19.3度，全台普遍回暖，白天高溫上看30度。北部、東部局部地區有短暫雨，中南部晴到多雲，整體來說相當舒適。
本周雖有鋒面接近，但對天氣影響不大，主要變化將在下周。吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，北台灣周四、周五兩天轉涼，到了周末再度回暖，下周日（21日）又一波鋒面通過，為冷空氣報到揭開序幕。
最新預報顯示，22日起將有強度不輸「大陸冷氣團」的冷空氣南下，全台氣溫探底、北部急凍！吳德榮指出，冷空氣有可能影響至25日，停留時間比上一波還久，民眾應注意天氣變化。
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