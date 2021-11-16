四大公投案，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將於12月18日舉行投票，中選會陸續舉辦5場電視意見發表會，第二場將於11月18日登場。因不滿民進黨派律師、發言人上場，國民黨決定更換名單，國民黨主席朱立倫、國民黨團總召費鴻泰、台南市議員謝龍介、國民黨副主席連勝文、國民黨副祕書長羅智強，依序將更換為台北市議員張斯綱、鍾沛君、王鴻薇，及國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗。

根據中選會最新公布名單，18日舉行的第2場公投電視意見發表會，第19案「公投綁大選」，反方代表已換成徐國勇，原本對上朱立倫，但國民黨改由羅智強擔任正方代表；第20案「三接遷離」反方代表也從經濟部次長曾文生，改成台灣環境規劃協會理事長趙家緯。

11月24日舉行第3場意見發表會，第18案「反萊豬」原國民黨派連勝文擔任正方代表，改為國民黨婦女部主任林麗蟬；第19案「公投綁大選」則由國民黨立委費鴻泰改為台北市議員鍾沛君。

12月11日第5場意見發表會，第18案「反萊豬」正方代表原是國民黨台南市議員謝龍介，改為台北市議員王鴻薇；第19案「公投綁大選」，國民黨原派羅智強擔任正方代表，則改由羅智強辦公室主任、國民黨副發言人楊植斗上陣。