台中瑪莎拉蒂3惡少案掀出主嫌張男涉經營博弈網站，警方昨（15）破獲該博弈集團，金主首腦等5人遭逮後已交保，目前集團仍有40多位成員逃竄全台，而檢警還查出該集團與北部某知名博弈集團有合作，誓言大動作掃賭，目前全台地下博弈界風聲鶴唳，初估每天約百億下注金已受影響，道上不少博弈主憤怒不已。

張男是「2580國際娛樂城」的股東兼核心幹部，目前該網站成員約仍有40至50人逃至台灣各地，警方昨仍逮捕到網站金主29歲許男夫妻兩人及25歲陳姓及顏姓、19歲曾姓幹部等5人，並查扣獲2輛賓士及保時捷、豐田Alphard各1輛，令人驚訝的是4輛車的車牌號碼均為「2580」。

據自由時報報導，該博弈網站在台灣屬小型網站，但檢警查出其與北部1間知名大型博奕集團有合作關係，而該大型集團也早有耳聞警方將循線追查，各個營運處紛紛改名或關閉；有組頭分析，先前每天北中南3大直轄市包含六合彩及運動賽事等下注金額各約20億左右，全台總金額破百億，目前營運全受影響。

該組頭說，1個小小博弈網站禍及全台，讓許多博弈主相當生氣，不斷私下探聽消息，希望道上有人能「嚴加約束」；目前「2580國際娛樂城」的金主許男以70萬交保，其他各以30萬至5萬元不等交保，檢警朝組織犯罪防制條例、洗錢防制法及賭博等罪嫌送辦。