不少人都會瞞著另一半藏私房錢。一名人妻表示，在家利用掃地機器人打掃，結果不小心「翻車」，竟讓她意外發現底部除塵盒內藏著一疊藍色千元大鈔，「我是不是發現了什麼？」並將其PO上網，沒想到引發近萬名臉友留言，不少人笑稱「高招！這藏出新境界了」。

原PO日前於臉書社團《爆廢公社二館》指出，因為平常都是老公負責家中環境整潔，甚至不讓她碰掃地機器人，有天她心血來潮想打掃，結果掃地機器人卻在清掃過程中突然翻車，下一秒竟看到底部除塵盒內放著一張張藍色千元大鈔，令她瞬間看傻了眼「我是不是發現了什麼？」

圖文曝光後，隨即引發上千網友按讚、留言，當中更有近5千人按「笑臉」，紛紛留言「會吸鈔票的掃地機器人哪裡有賣」、「掃地機器人最新功能，除了吸塵還能吸錢」、「新型點鈔機」、「這太高招」、「藏在這種地方我佩服」、「這藏出新境界啊」、「到底誰會把錢藏在這裡啊」、「根本是行動式存錢筒」、「買這個當存錢筒也太貴了吧」。

另外，也有眼尖網友發現原PO家中的掃地機器人的毛刷完全沒灰塵，「妳家是無塵室等級耶！」對此原PO則回應，「這台買回家後一直放到現在沒使用，老公根本沒讓我摸過」，此話一出又讓不少網友笑翻。