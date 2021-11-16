因應近日全國發生數起暴力傷害事件衍生相關治安問題，造成民眾不安，另傳出幫派暴力滋事案件，甚至開槍惡意投案情形，為能強化壓制街頭暴力，循根溯源剷除幫派人流、金流問題，展現新北治安不容挑釁與堅定執法決心，確實遏制街頭暴力，穩定民心。

林口警分局於14日晚間統合優勢警力於轄區重要路段、治安要點等實施路檢與臨檢，並於15日夜間實施閉鎖式擴大臨檢，針對轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點進行臨檢。(林口分局提供)

為此，林口警分局先於14日晚間統合優勢警力於轄區重要路段、治安要點等實施路檢與臨檢，並於15日夜間實施閉鎖式擴大臨檢，針對轄內KTV、汽車旅館、養生館、釣蝦場等治安要點進行臨檢，並於重要聯外道路、橋樑等交通要道設置路檢站盤查，全面防堵噪音車輛，掃蕩企圖滋事的不法分子，展現警察打擊犯罪決心，確保轄區安全。

林口警分局長陳忠龍堅定表示林口警方絕對以最細膩的策略與縝密的規劃，透過強力的掃蕩行動展現執法的決心，尤其打擊街頭暴力、嚴懲酒駕與改管噪音車等，絕不允許任何挑釁治安行為，警方絕對溯源追根到底，期望轄區民眾能安心生活，營造更安居樂業的居住環境。