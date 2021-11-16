台灣時間11月16日半夜3點2022卡達世界盃足球資格賽繼續開戰，由傳統強權英格蘭面對聖馬利諾，這場比賽迎來超級大屠殺，英格蘭以10：0懸殊差距擊敗聖馬利諾，其中當家球星肯恩(Harry Kane)一人在上半場比賽就獨進4球，表現相當瘋狂，而這場比賽獲勝後英格蘭也確定闖進2022卡達世界盃足球賽。

Scored the most goals ever in a calendar year for @England. ✅



First player to score back-to-back hat-tricks since 1957. ✅



First player since 1993 to score 4+ goals in a game. ✅



👏 @HKane 👏 pic.twitter.com/Is7mDigx0R — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 15, 2021

這場對英格蘭來說壓力不大，因為他們只要與對方踢平就能晉級世界盃，而且對方是實力不強的聖馬利諾，而他們可說徹底放開來打，讓對方毫無招架之力，這次是繼1998年開始後連續第7次晉級世界盃了，而此戰除肯恩外，馬奎爾(Harry Maguire)也連續兩場破門成功，今天比賽開始第6分鐘他就為球隊踢進首球。

接著到第15分鐘聖馬利諾門將上演烏龍球，他在封阻對方進攻時沒擋好，反將球順勢推進球網，一下就造成0：2落後局面，接著來到肯恩的個人秀，第27分鐘他進行12碼罰球，將球往門框中間位置一踢，對方門將閃避不及，3：0，第32分鐘他在禁區接獲隊友傳球用左腳射門成功，5分鐘內連進2球。

到第39分鐘肯恩又搶到12碼罰球機會，他仍然把握住，這次踢向球門上緣位置，對方門將還是猜錯方向，進球數來到5：0，短短12分鐘他就踢進3球，上演帽子戲法。到比賽第42分鐘肯恩又來了，他在切入禁區時穩穩展現俐落步法，在人群中將球踢向球門左側，這球相當漂亮，肯恩在15分鐘內上演獨進4球大秀，也將進球數擴大到6：0。

Four goals for Harry Kane in 42 minutes against San Marino https://t.co/iJP5hXHYdm — B/R Football (@brfootball) November 15, 2021

第58分鐘羅維(Emile Smith Rowe)踢進第7球，第69分鐘換利物浦亞歷山大阿諾德(Trent Alexander Arnold)進第8球，第78分鐘亞伯拉罕(Tammy Abraham)接獲阿諾德踢進第9球，接著第79分鐘沙卡(Bukayo Saka)也接獲阿諾德助攻在門前上演漂亮頭槌進球，進球數來到10：0，這是英格蘭隊史首次在正式比賽中進球達雙位數。