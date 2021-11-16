冷氣團恐在下周一抵達台灣，氣象達人彭啟明表示，下波強冷高壓在下周一（22日）開始南下，導致台灣附近水氣增多轉雨、溫度下滑，其中北部空曠地區有機會下探12至14度，可能達冷氣團強度，而這波最冷時刻落在下周一至下周三，這三天將最濕冷，預期這波冷空氣持續4天，到11月底相對都較低溫。

彭啟明在臉書表示，下周一開始強冷高壓南下，北部空曠地區低溫有機會下探12至14度，是否達到冷氣團，也就是台北14度以下的標準還有待觀察中，但這波強冷高壓主要是雲量較多，高壓前緣的鋒面會讓台灣附近水氣增多轉雨，同時溫度也顯著下滑。

彭啟明指出，其中下周一至下周三（22至24日）這三天是最冷的時候，顯著轉濕冷，和這幾天氣溫相差頗大，驟降5、6度以上，會頗有感，至於是否能像上一波冷氣團的輻射冷卻效應發威，氣溫創新低仍有待觀察。

近日天氣方面，彭啟明指出，各地轉晴回溫，北部20至26度，中南部20至29度，東半部20至27度，降雨部分僅宜蘭、花蓮偶有局部短暫雨。周三下半天開始，會先有一波華南雲系接近，北部、東半部轉為陰沉有短暫陣雨，周四、五東北風略增強，比目前略降一兩度，北部回溫幅度較有限，不像這兩天這麼舒服。周六、周日水氣減少，再度回溫轉晴。