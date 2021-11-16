國產高端疫苗未獲國際認證，導致70多萬接種者無法出國，指揮中心為此打開後門，開放有需求者可混打另外三廠疫苗，遭不少民眾罵翻。對此，綠委許智傑接受媒體採訪表示，明年不只高端，可能接種過莫德納、AZ疫苗都要再打第三劑，所以民眾誤會了。聽完許智傑說法，許多網友傻眼表示，白打+重打和打第三劑一樣，硬拗也凹的太扯了吧！

據《三立新聞網》昨（15日）報導，針對台灣民眾打完2劑高端，出國必須再打2劑國際認證疫苗引發爭議一事，許智傑接受媒體報記者採訪時表示，疫苗的效力為一年，所以明年不只高端要再打，其他接種過BNT、莫德納等疫苗也需接種第三劑疫苗，「民眾可能誤會了」；許智傑更以網紅四叉貓為例，強調高端抗體數值很高，所以不是白打。

聽完許智傑說法，許多網友在報導相關新聞的《Yahoo！新聞》下方留言表示，「到底是智商有問題還是人格有問題？白打+重打和打第三劑一樣？硬拗瞎掰胡扯」、「硬拗也凹的太扯了吧，標準綠色政客」、「凹到最高點，就是站在高端上」、「現在是在討論高端能不能出國，所以加打其他疫苗讓高端戰士出國，跟別的疫苗打不打第三劑沒關係吧，這樣都能瞎掰，我國立委素質真讓人堪憂」。

面對外界爭議，指揮官陳時中13日表示，開放原因是考量台灣學生赴美權益，並稱「美國祭出的(政策)我覺得也是怪怪的想法，不過人家這樣子做我們當然要溝通」；高端15日則表示，「民眾需接種基本兩劑以外的加強劑疫苗，以對抗頑強的病毒，已漸漸成為全球共識」。