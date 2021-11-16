台北市政府推出敬老卡回饋，北市長者只要於四大超商「嗶卡」即可領1500元儲值金，但15日上路第一天，台北市議員楊靜宇就披露，有人反映過卡失敗。社會局長周榆修坦言疏漏，初步有22位長者未成功過卡。對此，粉專「聲量看政治」則嗆台北市長柯文哲，「您到底有什麼臉嘴別人智商啊？」

楊靜宇質詢時提到，敬老悠遊卡靠卡第一天，就有3位民眾向里長反映過卡失敗。周榆修回應，是因瞬間流量導致，悠遊卡公司在半個鐘頭到一個鐘頭處理完成，另有些卡號數字疏漏的地方，目前初步掌握有22位長者，將提供名單給悠遊卡公司處理，並強調相關單位每天都開會檢討。

先前因台灣自購第13批AZ疫苗59.4萬劑，效期僅到11月30日，柯文哲稱疫情指揮中心發言人莊人祥，「（認為我）智商不到70是不是？」引發爭論。如今敬老卡出包，加上先前熊好券上線，台北通也發生當機無法登記，粉專「聲量看政治」在臉書批柯文哲，「您到底有什麼臉嘴別人智商啊？不要只會逼迫市民使用台北通好讓你偷個資，結果該做沒半點能耐。嘴個三小叮噹？」

台北市議員潘懷宗質詢也提出此事，柯文哲表示，無現金交易仍是發展目標，過程中特別有大規模的，有時候還是會踢到鐵板，每一次都會寫檢討報吿，包括上次熊好券，會對外公開再修一遍；他認為大方向是對的，只是過程中就是會有做不好的地方，但政府還是要勇於嘗試、勇於創新。