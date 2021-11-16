蘋果供應商康控-KY(4943)營運踩雷！康控-KY因與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，第3季提列預期信用減損損失26.3億元，致使單季稅後虧損達27.38億元，單季每股淨損達17.49元，累計前3季每股淨損達20.13元，康控-KY財務長黃翹生表示，公司正積極與客戶進行協商，包括應收帳款收回，以及未來合作模式，目前雙方溝通朝向正向方向處理，公司將盡最大努力保障股東權益。

KY公司財報爆雷再添一件！此次是身為蘋果供應商的康控-KY，由於康控-KY與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，為因應第3季違約風險增加，故依照國際財務報導準則第9號規定，必須於第3季提列預期信用減損損失26.3億元，致使康控-KY第3季營業淨損高達28.02億元，單季稅後虧損為27.38億元，累計前3季稅後虧損達31.51億元，每股淨損20.13元，康控-KY無預警鉅額虧損，再次重擊市場對KY公司的信心。

事實上，在此次提列鉅額預期信用減損損失前，康控-KY近幾年營運已陷入困境，儘管康控-KY曾因躋身為蘋果iPhone聲學元件主要供應商，業績於2017年到2018年登峰，不過蘋果執行扶植第二供應商策略，充分利用大陸廠低價優勢，致使價格競爭激烈，加上康控-KY佈局的汽車、醫療、工業及半導體均是必須長時間開發認證才能見到成果，康控-KY營運自2019年逐年下滑，2020年更因全球新冠肺炎疫情、匯兌損失等因素陷入虧損，今年上半年營運未見起色，虧損持續擴大，可說是「成也蘋果、敗也蘋果」。

針對提列鉅額預期信用減損損失，黃翹生表示，主要是因公司與銷售客戶間存有產品品質或責任歸屬等雙方認知上的差距，這些產品大部分是去年的產品，公司正持續與客戶溝通協商，截至目前為止，公司仍認為有全數收取銷售款項之權利，故不影響過去各期營收的認列；公司亦針對未來銷售活動會加強與客戶間的溝通，並以雙方溝通後的結果合理的認列未來營業收入；雖然與銷售客戶間存有雙方認知上的差距，公司正與客戶持續協商中，未來會採取一切可能的措施爭取公司股東最大利益。

針對第3季財務狀況，康控-KY也擬採行下列措施以改善未來營運及財務狀況：其中在改善營運狀況部分，黃翹生表示，本集團因行業特性，收款帳期較長，本集團擬與銷售客戶協商更改收款條件，並積極與銷售客戶協商應收帳款之收回，充實營運資金；再者，本集團亦積極與銷售客戶協商開發產品的模具與自動化設備商務條件，由分攤制改為銷售客戶承擔且預收相關款項，降低開發成本；此外，本集團預計與銷售客戶協商調漲產品售價以反映生產及購料成本之上升。

在財務健全計畫方面，黃翹生表示，公司已取得大股東支持公司營運資金財務承諾函；未來也將尋找策略投資人引進投資資金，並積極與金融機構洽商低利率借款；我們會以最快時間與客戶協商，談定未來合作模式以確保營運成長性及穩定性，並盡最大努力保障股東權益。