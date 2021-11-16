台東縣太麻里鄉有1處農用蓄水池因能照出水面、天光、海景連成一色美景，成為近年知名網美景點，民眾會直接以站立或坐姿在蓄水池外圍水泥牆上，殊不知該水池水深2米，最高點距地面達3米，萬一失足相當危險；不過該處因是私人土地，目前政府也無力可管，只能貼標語警告。

該蓄水池未在南迴公路太麻里華源觀景台附近，直徑3米，因為平靜水面等倒映出天光成為網美景點，甚至一度被譽為「台版天空之鏡」，就連前台東縣議長李錦慧都幾乎每天與朋友到該處拍照、欣賞美景，電影《寒單》也到此取鏡，不少民眾慕名到該處拍照，就直接站立、坐姿在蓄水池外牆上。

據TVBS報導，該蓄水池水深高達2公尺，最高點距地面落差有3公尺，萬一站在外牆的民眾不慎失足恐引發危險，先前蓄水池的主人為此蓋上鐵皮，但有民眾私自將鐵皮移開逕自拍照，當地村長說每天幾乎都破千人前來拍照賞景，但因為屬私人土地，政府無法強制加裝安全設備，目前僅能張貼標語警告。

宜蘭縣頭城鷹石尖海拔411公尺處因為有1處突出尖石，民眾能拍出如臨深淵的險境照片而聞名，但政府發現尖石出現潛在縱裂現象。（資料照）

此外同樣是危險的網美景點，宜蘭縣頭城鷹石尖海拔411公尺處因為有1處突出尖石，民眾能拍出如臨深淵的險境照片而聞名，但政府發現尖石出現潛在縱裂現象，所幸該處非私人土地，目前已在山徑入口處圍起柵欄禁止入內。