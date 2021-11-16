小編今天（16日）精選5件不可不知的國內外財經大事。「但沒有一種東西會一直持續漲上去」，楊金龍強調，房價還是會修正，但什麼時候會修正，就是投資人要小心的時候，（例如升息效應，資金緊縮且利率負擔加重，資金投入房市通常跟著轉冷），且相關部門也會持續滾動式檢討房市管控的相關措施。央行也會在必要時再做調整（選擇性信用管制四度調整）。

【1】楊金龍暗示 四度出手打炒房

房價「聞積（台積電設廠）起舞」，15日成為立院財委會中立委質詢中央銀行總裁楊金龍何時再出手加碼打炒房的焦點，對此，楊金龍強調，持續有在滾動檢討，必要時會適時調整選擇性信用管制，此談話內容無異暗示「隨時會再出手」四度調整。

【2】16檔績優股領軍 再攻萬八關卡

上市櫃公司獲利大豐收，第三季獲利創歷史新高的家數多達125家，法人近5日加碼標的，包括晶圓代工龍頭廠台積電（2330）、IC設計龍頭廠聯發科（2454）等16檔個股，後市值得期待。

【3】航空貨運費 飆出新天價

價高者得艙位，推升航空貨運運費漲出新天價！貨代業者透露，美國線指定航班日、且是急貨，最新市場成交價飆高到每公斤550～580元，比起去年美西線、美東線天價高出約16％、28％；願意排隊等艙位的貨運價雖不用這麼高，但不同地點、貨量要逐筆議價，還是由價高者取得艙位。

【4】搭上元宇宙 聯發科重返千金股

台股千金股對多數投資人來說「可望不可及」，然而在外資、主力拉抬下，比價行情發飆，聯發科受惠於元宇宙題材，15日外資大敲4,104張，推升股價收1,025元，再度站上千元大關，台股首度出現收盤11千金同台演出；繼上周矽力-KY站上5,000元大關後，股后信驊一早攻堅至2,995元大漲105元，與3,000元大關僅有一步之遙。

【5】習拜會今登場 聚焦台海議題

「習拜視訊峰會」16日上午登場，這是自美國總統拜登上任以來，中美元首首次進行正式會談。隨著台海緊張局勢升溫，如何緩和中美在台海的摩擦，預料將是此次習拜會的重要議題。美國官員15日表示，美方希望透過此次峰會降低美中衝突的可能性，並為兩國競爭劃定部分條件。